Němci hledají Čechy, kteří na falešné doklady vybrali v bankách tisíce eur

Popis pachatelů Podezřelá žena je ve věku 30 až 40 let. Měla dlouhé tmavé vlasy se zesvětlenými konečky. Na sobě měla brýle s tmavými obroučkami, džíny s bílým opaskem, černo-bílou tašku, hnědé kozačky a hnědou bundu. Kromě toho měla na pravé ruce dva prsty v dlaze zavázané obvazem.

Jeden z podezřelých mužů měl velmi krátké vlasy a plnovous. Je mu asi 35 až 45 let.

Jeho pravděpodobný komplic je ve věku zhruba 40 až 50 let a měl dlouhé, řídké hnědé vlasy a k tomu nosil tmavé brýle.