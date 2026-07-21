Policie hledá svědky požáru autosalonu v České Lípě, dvojici zachytila kamera

Svědectví tohoto páru může kriminalistům výrazným způsobem dopomoci k objasnění okolností důležitých pro vyšetřování případu, uvedl na webu krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
V areálu v Mánesově ulici v České Lípě hořelo v noci na neděli 21. února, příčiny požáru zatím vyšetřovatelé neznají. „Plamenům podlehlo jak strojní a technické vybavení, tak také množství uvnitř budovy zaparkovaných vozidel,“ uvedl Robovský.
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Policie podle něj událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení, za které pachateli, v případě prokázání viny, může hrozit trest od osmi do 15 let vězení.
„S ohledem na právní kvalifikaci a na výši vzniklé škody se případem od samého počátku začali zabývat krajští kriminalisté. V průběhu prověřování celé události se kromě věcných stop podařily zajistit také kamerové záznamy z okolí místa události,“ uvedl policejní mluvčí.
Policie teď zveřejnila fotografie i videozáznam dvojice, která by mohla s objasněním požáru pomoci. Muž je podle Robovského ve věku mezi 30 a 40 lety, na sobě měl dlouhé světlé kalhoty, světlou bundu nebo mikinu na zip s kapucí a vzorovaný tmavý batoh. V uvedené době napadal na pravou nohu.
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Žena je ve věku kolem 30 let, štíhlé postavy, na sobě měla černé kozačky, světlou zimní prošívanou bundu s kapucí, která byla opatřená kožešinovým lemem. Měla kabelku tmavé barvy.
Pokud by někdo muže a ženu na fotografiích a přiložených videomateriálech poznal, může podle Robovského kontaktovat Policii ČR prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158, případně je možné k tomuto účelu využít telefonní číslo 601 090 176.