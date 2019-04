Liberečtí policisté pátrají po chlapci v ohrožení života, chybí mu léky

Čtrnáctiletý Ondřej Moucha z Nového Boru - Arnultovic odešel ve čtvrtek, tedy 30. dubna, v 16:50 hodin z Dětského diagnostického ústavu v Liberci.



„V případě nepravidelného užívání léků by se u chlapce mohly projevit vážné zdravotní komplikace,“ přiblížil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Pohřešovaný Ondřej Moucha. (30. dubna 2019)

Když hoch odešel z diagnostického ústavu, měl na sobě šedé tepláky, bílé tričko a šedivou mikinu. Chlapec u sebe nemá mobilní telefon. Nemá ani peníze. Pravděpodobně by se mohl zdržovat ve skupinách obdobně starých lidí. Je také předpoklad, že by mohl směřovat do místa svého bydliště v Novém Boru.

Chlapec měří 160 cm, je střední postavy, má hnědé oči a krátké hnědé vlasy. „V případě, že někdo ví, kde se chlapec nachází nebo má informace o tom, kde se pohybuje, ať neprodleně informuje policii prostřednictvím bezplatné linky 158,“ doplnil Robovský.

V průběhu pátrání policisté prověřili autobusová a vlaková nádraží, pátrají v obchodních centrech a okolí. Zatím ale bez jakéhokoliv poznatku o pohybu hocha.