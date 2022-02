V kraji chybí policisté, plánované slučování služeben se nelíbí starostům

Je to krok zpátky. Tak vnímají starostové plánované slučování některých obvodních oddělení Policie ČR v Libereckém kraji. Spojit v jeden by se měly dosud samostatné obvody, policie to odůvodňuje nedostatkem policistů.

Aktuálně pracuje v kraji 1 250 policistů, ještě 180 míst však zůstává neobsazených. A na ta se nedaří nikoho přijmout. Policie tak hledá cesty, jak výkon služby zefektivnit. V návrhu je zatím sloučení Hejnic s Novým Městem pod Smrkem, Chrastavy s Hrádkem nad Nisou a Českého Dubu s Hodkovicemi.

Optimalizovat se mají i čtyři služebny Policie ČR v Liberci, které jsou dnes ve Vesci, Vratislavicích, na Vápence a v Krajinské ulici. Změna by mohla přijít už od dubna, starostové dotčených obcí s tím ale většinou nesouhlasí.

„Tohle rozhodně nejde vzít jako standard. Tato dosud samostatná obvodní oddělení si někdy vypomáhají třeba při nočních hlídkách nebo teď přes covidovou pandemii, ale určitě by z toho neměl být setrvalý stav. Sloučení obvodů jen zhorší bezpečnost pro občany,“ domnívá se starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Podle něj se tím prodlouží dojezdové časy pro policejní hlídku, která bude mít na starosti větší území než dnes.

Je to krok zpátky, říká Canov

Obavy neskrývá ani starosta Chrastavy a senátor Michael Canov. „Ony se sice nemají dosavadní služebny rušit, jen se následné vyšetřování trestné činnosti přesune jen na jednu služebnu a na druhé se budou vykonávat podřadnější administrativní úkony. Ale i tak je to krok zpátky. Nakonec to skončí tak, že tady bude sedm a čtvrt hodiny jeden policista ve všední dny, a to bude všechno,“ myslí si Canov.

Vedení krajské policie namítá, že veřejnosti by se zamýšlená optimalizace neměla nijak zásadně dotknout. Mělo by jít jen o jinou organizaci práce kvůli permanentnímu podstavu policistů.

„Když máte oddělení, kde je deset lidí a v sousedním oddělení dvanáct, tak když tato oddělení na papíře sloučíte, můžete měsíční služby rovnoměrně naplánovat mezi dvaadvacet lidí. A to se plánuje mnohem lépe než jen pro deset. Služebny budou dál tam, kde jsou, telefonní linky také, policisté budou dál vyjíždět. A když se stane něco složitějšího, tak operační vyšle hlídkovou službu. To se děje standardně,“ uvedla pro ČTK mluvčí krajské policie Jana Světlá.

Starostové ale těmto argumentům zatím moc nevěří. „Tím, že se obvody sloučí dohromady, tak víc hlídek určitě nevznikne. Pořád tu bude daný počet policistů na stejné území, jen budou sedět na jednom místě,“ myslí si Demčák.

Liberci slučování nevadí

Naopak primátor Liberce Jaroslav Zámečník s optimalizací služeben problém nemá. „Ředitel krajské policie mě ujistil, že by mělo dojít k jakési úpravě nadřazenosti a podřízenosti jednotlivých úředních agend, a že výsledkem by mělo být víc policistů v terénu. Což je věc, kterou vítám. Jak toho chtějí docílit, je jejich věc, pro nás je stěžejní, že ty služebny jako takové nezaniknou, aby se tam mohli občané obracet o pomoc,“ řekl Zámečník.

Problém s nedostatkem policistů by se podle senátora Canova dal ale řešit i jinak než slučováním obvodních oddělení. Klíč podle něj spočívá v tom, aby se na druhém a třetím nejnižším služebním místě, tedy u hodnosti strážmistr a nadstrážmistr, nevyžadovala maturita. Tu dnes nemusí mít u policie pouze rotný, taková pozice ale v Libereckém kraji vůbec není.

„Už jsem kvůli tomu napsal otevřený dopis ministru vnitra. Pokud se umožní učňům, aby se ucházeli o práci u Policie ČR, otevře to cestu k naplnění požadovaných stavů. Být jen vyučen, neznamená být blbcem. Naopak se dá u této potenciální skupiny uchazečů očekávat vyšší úspěšnost u fyzických testů při přijímacím řízení,“ vysvětluje Canov.

V návrhu ho podporují i někteří další starostové. Jiní zase poukazují na to, že maturita je známkou určitých dovedností a schopností, které by měl uchazeč o místo u policie mít.