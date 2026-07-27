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Promlčený pokus o vraždu. Pachatel útoku na benzince je Polák, usvědčila ho DNA

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  10:59
Pokus o vraždu muže na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou na Liberecku v roce 2007 spáchal podle zjištění CNN Prima News Polák. Kriminalisté ze speciálního týmu Tempus pachatele odhalili po téměř dvaceti letech díky shodě DNA s biologickými stopami zajištěnými na místě činu. Případ je ale promlčený.

KRIMI

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„V tomto případě byl pachatelem cizí státní příslušník, občan Polské republiky,“ potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek televizi CNN Prima News. „Bohužel již není trestně stíhatelný, protože v mezidobí došlo k promlčení tohoto případu,“ dodal.

Kriminalisté ze speciálního týmu Tempus objevili shodu DNA u muže odsouzeného v Polsku za závažné zločiny na doživotí. Jeho vzorky se shodovaly s biologickými stopami zajištěnými na místě činu v Hrádku.

Policie objasnila téměř dvacet let starý pokus o vraždu. Případ je ale promlčený

„Byl to zásadní důkaz. On sice popřel, že by s tím měl něco společného, ale tohle bylo nezvratné,“ potvrdil CNN Prima NEWS zdroj obeznámený s vyšetřováním. Podle televize žil muž v době útoku v polské obci Sieniawka. Ta leží u hranic s Českem, přibližně šest kilometrů autem od Hrádku nad Nisou.

Rodina napadeného muže, který před několika lety zemřel, poskytla televizi písemné vyjádření.

„Cítíme velkou úlevu, že policie po devatenácti letech vraha z benzinky vypátrala a usvědčila. Práce týmu Tempus si nesmírně vážíme. To, že případ končí odložením kvůli promlčení, je pro nás sice lidsky nepochopitelné a nespravedlivé, ale uklidňuje nás alespoň fakt, že dotyčný si v Polsku odpykává doživotní trest a je bezpečně izolován od společnosti,“ napsal syn tehdejší oběti pokusu o vraždu.

„Povídalo se, že to byl Polák“

Útok se odehrál v září 2007 na čerpací stanici v Hrádku. Pachatel tehdy předstíral zájem o nákup zboží, poté bezdůvodně vytáhl nůž a několikrát bodl do hrudníku šedesátiletého muže, partnera provozovatelky stanice.

Už tehdy se spekulovalo o tom, že útočník mohl být z Polska. „Povídalo se, že to byl Polák. Tehdy tady byly velké problémy s lidmi zpoza hranic, chodili sem hodně krást,“ řekl reportérovi jeden z pamětníků.

„Napadený útok přežil jen díky tomu, že bodná poranění pouze shodou šťastných náhod nezasáhla životně důležité orgány,“ uvedl Jakub Vinčálek. Podle CNN Prima News mu pravděpodobně zachránilo život i to, že se pachateli při útoku nůž zlomil.

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Policisté tehdy zveřejnili popis podezřelého a po muži dlouhé roky pátrali, případ se jim ale nepodařilo objasnit. Znovu se jím začal zabývat až tým Tempus, který na policejním prezidiu od roku 2013 prověřuje neobjasněné případy z minulosti.

Promlčecí doba pro vraždy, včetně pokusu o vraždu, na které se vztahovala základní trestní sazba, byla v době spáchání činu 15 let, u zvlášť závažných případů 20 let. Od letošního roku je promlčecí doba u všech vražd stanovena na 30 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc a část senátorů chtějí prosadit, aby vražda byla do budoucna nepromlčitelným trestným činem.

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