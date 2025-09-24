Přes 250 podvodů za rok. Obviněný muž zneužíval cizí i smyšlené údaje

  9:18
Dvě stě padesát dva podvodů za uplynulý rok. Taková je bilance jednatřicetiletého muže z Jablonce nad Nisou, který skončil ve vazbě. Kriminalisté ho stíhají za podvody a za přečin poškození cizích práv. Celková škoda, kterou způsobil, dosahuje téměř 3,7 milionu korun. Hrozí mu až osm let vězení.

Vůz obviněného zabavila policie. | foto: PČR

„Obviněný s úmyslem se neoprávněně obohatit a poskytnuté služby nehradit uzavíral prostřednictvím internetových objednávek smlouvy na poskytování elektronických komunikací, které následně neplatil,“ popsala mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.

Dále uzavíral u různých společností úvěrové smlouvy, kterými financoval nákup televizí, notebooků, herních konzolí, vysavačů či mobilních telefonů. „Takto získané zboží v prodejnách vyzvedl, ale poskytnuté úvěry už neuhradil,“ doplnila Sochorová.

K trestné činnosti jednak zneužíval osobní údaje skutečných lidí, jindy se opíral o údaje smyšlené.

Slíbené cukroví na zakázku lidem nedodala. Odpojili mi elektřinu, hájí se žena

Kde zboží skončilo, kriminalisté vyšetřují. Vůz v hodnotě 140 tisíc korun, který si obviněný koupil z peněz za trestnou činnost, mu policie zabavila.

Protože se muž podobné trestné činnosti dopustil již v minulosti, kdy za ni byl pravomocně odsouzen, vyhověl soudce návrhu státního zástupce a poslal jej do vazby.

„Vzhledem k výši způsobené škody hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na osm let,“ uzavřela policejní mluvčí.

