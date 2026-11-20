O události informovala Policie ČR na sociální síti X. „Skvělou práci odvedl vyjednavač, ale k zajištění muže bylo nutné i použít donucovací prostředky,“ uvedla.
Policejní mluvčí Ivana Baláková potvrdila, že situace na místě byla vážná. „Více podrobností k tomu nemám s ohledem na to, že se událost odehrávala v konkrétním místě před mnoha svědky k osobě nechci dávat bližší informace,“ dodala s tím, že policie situaci zvládla.
„Byl to zásah společně s Policií České republiky, která to vedla. Je to všechno předmětem vyšetřování policie,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
Další podrobnosti k případu policie zatím nezveřejnila.