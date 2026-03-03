„Aktuálně zasahujeme v budovách Střední průmyslové školy v Liberci v souvislosti s nahlášeným uložením nástražného výbušného systému. Jedná se o lokality Masarykova a Tyršova. Na místech je vytyčen bezpečný perimetr a probíhá evakuace za přítomnosti personálu škol,“ uvedli policisté na síti X.
Poplach na liberecké průmyslovce. Policisté prověřují nahlášení výbušniny
Viděli jste monolyžaře? Svědky tragédie v Harrachově pomáhá hledat i dcera zemřelé
Účastník páteční tragické srážky na sjezdovce v Harrachově, při níž zemřela starší lyžařka, jel na monolyži. Policii se zatím žádná svědci střetu nepřihlásili, s jejich hledáním nyní prostřednictvím...
Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd
Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují...
Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď
V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která...
Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň
V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...
Skalním tunelem do údolí zamrzlých vodopádů. Tak kouzlí Riegrova stezka
Riegrova stezka patří k nejhezčím pěším trasám u nás. Její jedinečnost ale ještě víc vynikne v zimě, kdy ztichlou soutěsku Jizery pokryjí rampouchy a zamrzlé vodopády. Přibližně pět kilometrů dlouhý...
Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích
Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...
Dokud dům stojí, je na co navázat, říká architektka křísící továrnu na lustry
Lustry z Kamenického Šenova obdivovali po celém světě. Továrna Elias Palme pulzovala životem, dlouhá léta je však historický areál v havarijním stavu. Všímavý pozorovatel ale jisté změny přece jen...
Další poškození romského památníku v Liberci. Vandal přepsal partyzána na Cikána
Neznámý vandal poškodil v Liberci pamětní lavičku připomínající romského partyzána Josefa Serinka, která stojí u pietního místa „Děti, které nepoznaly svět“. Kromě mechanického poškození škrtl v...
Kozel poprvé proti synovi. Prohrál a vtipkoval: Nepustím ho domů
Poprvé nastoupil trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel v přímém souboji proti svému synovi Davidovi a hned musel skousnout těžkou porážku. Kozel mladší se objevil v základní sestavě Mladé Boleslavi...
Lidé už nechodí na hřbitovy, říká sklář. Popel zesnulých zatavuje do šperků
První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a majitel sklářského studia Memory Crystal Dalibor Novák rozšířil možnosti, jak si lidé mohou uchovat...
Pivo a zabijačka. Uměli jsme dát tým do kupy, vzpomíná Lašák na Liberec
Před deseti lety pomohl hokejistům Liberce k zatím jedinému extraligovému titulu. Teď se brankář Ján Lašák pod Ještěd vrátil, aby přijal poctu nejvyšší – vyvěšení svého dresu pod strop liberecké...
Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!
Po domácí prohře s Hradcem (0:1) trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč nehledal žádné výmluvy. „Je zcela oprávněné říct, že to byl asi náš nejhorší zápas sezony. Chyběla nám kvalita i energie,...
Ml. Boleslav - Jablonec 3:0, sedmiminutová smršť, favorit si dal i kuriózní vlastní gól
Drželi se na dostřel druhé Spartě, zaostávali jen o tři body. A tak to v podání jabloneckých fotbalistů zůstalo i po utkání 24. kola v Mladé Boleslavi, v němž těžce zaváhali. Po třech inkasovaných...
Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař
Fotbalisté Liberce se na jaře dál marně shání po konzistentní formě. V sobotním prvoligovém utkání 24. kola doma podlehli Hradci (0:1), který se jim v tabulce přiblížil na rozdíl tří bodů a získal...
Zapomenutí borci ze Stráže. Na olympiádě váleli v metané už před válkou
Curling dnes už patří mezi zavedené olympijské sporty a v Itálii se na právě skončených zimních hrách představili i čeští sportovci. Málokdo však ví, že v podobném sportu, metané, zápolili před...