VIDEO: Zdrogovaný řidič zběsile ujížděl policii, druhý den zapálil známým auto

Autor:
  10:35
Rychlostí až 170 kilometrů v hodině ujížděl českolipským policistům muž pod vlivem alkoholu i drog. Ohrozil několik řidičů a sám se málem vyboural. K řízení vozidla přitom neměl oprávnění. Druhý den pak zapálil auto svým známým a vyhrožoval, že v plamenech skončí i jejich dům. Muž nakonec po rozhodnutí soudu putoval do vazby.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zběsilá honička se odehrála v pátek 27. února ráno. „Na tísňové lince 158 jsme přijali oznámení o tom, že dvaačtyřicetiletý muž z České Lípy neoprávněně užívá cizí osobní vozidlo Škoda Fabia. Tento člověk navíc nikdy nechodil do autoškoly, a přesto už má soudem vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel jako neřidič,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Policisté hledanou fabii zaregistrovali na křižovatce u benzinové stanice Shell v České Lípě kolem sedmé hodiny ráno a okamžitě za ní vyjeli. Vzhledem k ranní hustotě provozu se ji rozhodli stavět až na bezpečnějším místě u obce Sosnová. Řidiče vyzvali k zastavení dvakrát po sobě prostřednictvím zvukového a světelného výstražného znamení.

„Na jejich pokyn ‚Stůj!‘ však reagoval zvýšením rychlosti a ujížděl po silnici I/9 na Zahrádky, kde se od kruhového objezdu začal zase vracet zpět do České Lípy rychlostí místy až více než 170 kilometrů v hodině. Přitom jel agresivní bezohlednou jízdou a řidiče aut, která míjel, nutil krizově brzdit nebo najíždět ke krajnici. Stotřicetikilometrovou rychlostí se pak pohyboval v městské zástavbě v České Lípě,“ pokračuje Baláková.

V Dubické ulici na chvíli ztratil kontrolu nad řízením a najel na obrubník, náraz ho ale odmrštil zpět do vozovky. Řidič pokračoval jízdou v protisměru po jednosměrné ulici, kde ohrožoval protijedoucí vozidla. Ve stejné ulici svůj závod nakonec vzdal a zastavil. Orientační zkoušky ukázaly, že byl pod vlivem alkoholu i drog.

Policisté ho po provedených procesních úkonech propustili ze zadržení, ale ne na dlouho. Hned druhý den se s ním setkali znovu.

Zapálené auto a vyhrožování

„Stejný muž zapálil v sobotu 28. února v podvečer z osobní msty vozidlo svých známých a navíc jim hrozil i zapálením domu. Své jednání obhajoval ryze osobní pohnutkou a dokonce jim vyhrožoval fyzickou likvidací. Policisté ho zadrželi v sobotu ve večerních hodinách přímo v jejich domě, kam se za použití násilí vloupal,“ upozorňuje policejní mluvčí.

Policisté následně muže obvinili z vydírání, porušování domovní svobody, krádeže, poškození cizí věci a nebezpečného vyhrožování.

„Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zabránit tomu, aby ve své trestné činnosti pokračoval anebo ovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky, podali jsme státnímu zástupci téhož dne podnět k jeho vazebnímu stíhání. S našimi obavami z jeho pobytu na svobodě se ztotožnili státní zástupce i soudce, který ho v úterý poslal do vazby,“ dodává Baláková s tím, že policisté trestní stíhání rozšíří ještě o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a o neoprávněné užívání cizí věci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích

Prohřešky řidičů pomáhal odhalit policejní autobus

Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily pryč

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení.

Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku...

Světový unikát z Česka, nanonit může snížit riziko obávaného onemocnění chrupu

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým...

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým vědců Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s lékaři a odborníky z několika českých institucí. Nový typ zubní nitě...

6. března 2026  10:38

VIDEO: Zdrogovaný řidič zběsile ujížděl policii, druhý den zapálil známým auto

Hazardér například předjížděl na plné čáře v zatáčce.

Rychlostí až 170 kilometrů v hodině ujížděl českolipským policistům muž pod vlivem alkoholu i drog. Ohrozil několik řidičů a sám se málem vyboural. K řízení vozidla přitom neměl oprávnění. Druhý den...

6. března 2026  10:35

Vzácný kakadu v leknutí vylétl na vysoký strom, do akce kvůli němu museli hasiči

Hasič dle pokynů paní majitelky ve výšce natáhl paži směrem k papouškovi a ten...

Papouška kakadu v hodnotě několika desítek tisíc korun museli odchytit jablonečtí hasiči. Opeřenec majitelce ulétl na vysoký strom a odmítal se vrátit. Hasiči použili automobilový žebřík a ochočené...

5. března 2026  15:11

Proč se neodvolali? Starosta se diví postupu památkářů v kauze Walderode

Tomáš Hocke je starostou Turnova už od roku 2013. Je také za SLK zastupitelem...

Dědička rodu Des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová získala zpět mobiliář zámku Hrubý Rohozec. Kromě toho jí soud už v minulém roce vydal jeden z žádaných pozemků v Turnově. S vydáním město...

5. března 2026  11:41

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Napouštění liberecké přehrady se blíží, za úpravu okolí dá město 80 milionů

Liberecká přehrada nyní prochází velkou opravou, která potrvá ještě nejméně dva...

Liberec zaplatí za úpravy okolí přehrady Harcov skoro 80 milionů korun. V soutěži dostalo město sice jedinou nabídku, je ale o 16 milionů nižší, než čekalo. S výsledkem jsme spokojení, řekl ve středu...

4. března 2026  13:58

Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně....

Na dojezdu černé sjezdovky na Pláních ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších se v úterý odpoledne srazili lyžař a snowboardistka. Zasahovali u nich členové horské služby i zdravotničtí záchranáři. Pro oba...

4. března 2026  12:44

Přes noc se před panelákem objevil balvan. Zatarasil jediný vchod

Obyvatele panelového domu v České Lípě překvapila v časných ranních hodinách...

Obyvatele panelového domu v České Lípě v úterý časně ráno překvapila podívná překážka. U jediného vstupu do budovy někdo přes noc umístil velký kámen, který bránil průchodu. Na místo proto vyrazili...

4. března 2026  12:15

Drama při tréninku. Nadějný cyklista Žitný se v Jablonci srazil s autem

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli.

Trénink, který měl být součástí běžné přípravy na sezonu, skončil nečekaným dramatem. Talentovaný cyklista Adam Žitný se v neděli v poledne vydal na silničním kole do jabloneckých ulic. Po srážce s...

4. března 2026  10:25

Škodí vodáci na Jizeře chráněným vrankám? Výzkumníci sledovali ryby s čipem

Někdo se hned na začátku cesty ochladil v řece a vykoupal i s oblečením.

Vodáci, kteří splouvají řeku Jizeru v CHKO Český ráj mezi Turnovem a Železným Brodem, neohrožují populaci chráněných ryb vranek obecných. Ukázala to studie Hydrobiologického ústavu Biologického...

4. března 2026  8:53

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Je to podobná situace jako před rokem. V lize jsou suverénní, ale v poháru vypadli už ve čtvrtfinále. „Celková nespokojenost z naší strany určitě je, hlavně z některých výkonů, nechci být konkrétní....

3. března 2026  22:13

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

3. března 2026  16:04,  aktualizováno  20:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.