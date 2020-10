Žena zavolala na personál hotelu policii. Tvrdila, že nenosí roušky

Incident se odehrál v pondělí 28. září v jednom z bedřichovských hotelů. „Zrovna jsme se odubytovávali, když přijeli policisté. Nevěděli jsme, co se děje. Až později nám došlo, že je zavolala jedna paní, která u snídaně pořád vykřikovala, že tu nikdo nenosí roušky,“ svěřil se MF DNES rekreant, který do Jizerských hor přijel z Ústeckého kraje. Své jméno si nepřál zveřejnit.

Policie výjezd hlídky do hotelu potvrdila. „Přijali jsme oznámení krátce před desátou hodinou. Personál jednoho z hotelů údajně nebyl vybaven rouškami. Hlídky, které jsme vyslali na místo, ty však nezjistily žádné porušení nařízení,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Desítka oznámení za týden

Podle něj se jedná o jeden z mála případů, kdy lidé policisty upozorňují na nenošení roušek. „Za poslední týden evidujeme zhruba desítku volání, která nás upozorňují na možné porušení vládních nařízení. Ať už v souvislosti s nošením hygienických prostředků, tedy roušek, a nebo s otevřenými bary a restauracemi po stanovené době,“ uvádí Robovský s tím, že pouze jedno upozornění na otevřený podnik po 22. hodině vedlo k odhalení přestupku.

Podobně vidí situaci i mluvčí Městské policie v Liberci Daniela Bušková. „Oznámení v obchodních centrech nebo uvnitř jiných prostorů jsme zaznamenali minimum. Za měsíc září jde zhruba o pět až deset oznámení,“ uvádí mluvčí.



Stejný stav je i u restaurací a barů. „V tuto chvíli neděláme cílené kontroly na dodržování času zavírání, což ale neznamená, že to neřešíme. Strážníci v rámci služby tuto situaci dozorují. To znamená, že když strážník vidí, že je podnik otevřený i po desáté hodině, začne věc řešit. Měli jsme nějaká oznámení, ale je to minimální počet,“ dodává Bušková.

„Strážníkům se občas stane, že k nim přijde občan a řekne jim, že někdo neměl roušku. My je poučujeme, ať volají hned. Protože řešit to později moc dobře nejde.“