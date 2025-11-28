„Nehoda se tentokrát obešla bez zranění,“ konstatovala policejní mluvčí Ivana Baláková.
Současně upozornila řidiče, že mají povinnost zajistit, aby vozidlo, v němž se vydávají na cestu, nepokrýval sníh či led, jenž by bránil ve výhledu nebo mohl během jízdy spadnout – jako v tomto případě – a ohrozit ostatní.
„Tato povinnost se vztahuje nejen na okna, ale i na střechu, světla, registrační značku a případný náklad,“ dodala Baláková, podle níž kusy ledu či sníh mohou způsobit vážné nehody, a to zejména na dálnicích, kde se jezdí vyšší rychlostí.
„Ale samozřejmě nejenom tam. Očištěné auto je především otázkou bezpečnosti. Chvilka práce na autě může i zachránit život,“ zdůraznila.