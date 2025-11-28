Z nákladního auta se za jízdy utrhl kus ledu, trefil protijedoucí auto

Kus ledu, který odletěl ve středu odpoledne z nákladního auta na silnici první třídy na Českolipsku, zasáhl kabinu protijedoucího vozidla. Na autě značky Scania zanechal škodu 40 tisíc korun. Neznámý řidič, který před jízdou řádně neočistil svůj vůz, pokračoval v cestě po silnici I/13 ve směru od Jablonného v Podještědí na Cvikov, aniž by zastavil.

„Nehoda se tentokrát obešla bez zranění,“ konstatovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Současně upozornila řidiče, že mají povinnost zajistit, aby vozidlo, v němž se vydávají na cestu, nepokrýval sníh či led, jenž by bránil ve výhledu nebo mohl během jízdy spadnout – jako v tomto případě – a ohrozit ostatní.

„Tato povinnost se vztahuje nejen na okna, ale i na střechu, světla, registrační značku a případný náklad,“ dodala Baláková, podle níž kusy ledu či sníh mohou způsobit vážné nehody, a to zejména na dálnicích, kde se jezdí vyšší rychlostí.

„Ale samozřejmě nejenom tam. Očištěné auto je především otázkou bezpečnosti. Chvilka práce na autě může i zachránit život,“ zdůraznila.

