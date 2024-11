Močícím myslivcům zabavila policie mobily, ostatní musí podávat vysvětlení

„Jeden náš člen byl na okresním zastupitelství, kde podal trestní oznámení kvůli fotografii, na které čůrá. Prý se mu za to smějí v práci. Tam si ho vyzvedla kriminální policie a převezla ho k podání vysvětlení. Musel taky odevzdat telefon. Měli na to nějaký papír,“ říká Jan Bejdák, hospodář Mysliveckého spolku Zelené údolí, pod který myslivci spadají.

Policisté si následně zajeli pro druhého myslivce z fotografie. „Odvezli si ho taky na podání vysvětlení. Ten jim potvrdil, že je to skutečně on, a dodal, že použil prací prášek jako dezinfekci prostředí. Taky mu zabavili mobil,“ pokračuje Bejdák, podle kterého si policie pozvala všechny členy spolku, aby podali vysvětlení. A to včetně devadesátiletých členů.

Bejdák si je jistý, že nikdo z myslivců nechtěl odlov divokých prasat policejními snajpry narušit. „Z naší strany jsme doložili důkaz, že po další dny se na místě podařilo zastřelit další kusy,“ vysvětluje hospodář spolku.

Myslivci, které zachytila fotopast, se měli u honitby vymočit začátkem minulého týdne, tedy v době, kdy vypukl odlov prasat. V tu dobu se také v lese u Rádla objevil prací prášek. Tento týden policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci.

„Prověřujeme různé opakované formy jednání, jejichž cílem bylo znemožnit nebo znesnadnit odstřel zvěře a které byly namířeny buď směrem k znesnadnění postupu policejních střelců, nebo směrem k plašení zvěře. Ke konkrétním formám jednání a dalším podrobnostem se v této fázi trestního řízení nebudeme vyjadřovat,“ reagovala na dotaz ohledně močících myslivců mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Akce odstartovala v pondělí 4. listopadu. Policejní odstřelovači vyrážejí z areálu rýnovické věznice v noci lovit divočáky, aby zastavili šíření afrického moru prasat. Od pondělí do čtvrtka je po setmění vstup do lesů zakázán. Za druhý turnus odlovili v oblasti Rádla jen čtyři divočáky, příští týden se proto podle Rubášové přesunou do sousední honitby ve Vratislavicích nad Nisou. Celkem snajpři zatím v oblasti odlovili 18 kusů, podle průzkumu jich tam může být až 200.