Pokus o vraždu v České Lípě. Napadený zůstává v péči lékařů, útočník je ve vazbě

„Napadený je stále v péči lékařů,“ uvedli v pondělí policisté na síti X. Podle místních šlo o hádku, která vyvrcholila napadením muže bodnou či řeznou zbraní. Informaci potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková.
„Jednalo se o útok nožem. Oba dva, poškozený i útočník, byli ubytovaní ve stejném ubytovacím zařízení v České Lípě,“ popsala mluvčí. K napadení došlo v Dubické ulici kolem půl druhé ráno v noci na 31. října.
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Policisté řeší noční napadení v České Lípě. Útočníka zadrželi
Podle mluvčího záchranářů Michaela Georgieva byl napadený v ohrožení života. „Na místě jsme ho ošetřili a poté převezli do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření,“ přiblížil v sobotu.
Útočníka poslal soud do vazby. „Sobotní násilný trestný čin jsme kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu,“ uzavřela Baláková.