K incidentu došlo minulý týden ve středu, když si policisté z oddělení hlídkové služby v ulici Rychnovská v Jablonci nad Nisou všimli podezřelého vozidla BMW. O jeho řidiči už v tu chvíli věděli, že by mohl mít zákaz řízení motorových vozidel.

„S ohledem na tuto skutečnost se rozhodli ho zkontrolovat a rozjeli se za ním ve směru do centra města po ulici Pražská. Ovšem jakmile zapnuli majáky i se zvukem, řidič BMW před nimi začal ve vysoké rychlosti ulicemi města ujíždět. Místy jeho rychlost dosáhla až 140 kilometrů v hodině,“ popisuje jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

„Ve vysoké rychlosti předjížděl vozidla a způsobem jízdy ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Policisté k jeho zastavení museli opakovaně použít takzvaný PIT manévr, kterým nakonec řidiče donutili v ulici Budovatelů vozidlo zastavit,“ pokračuje mluvčí.

Jakmile řidič s autem zastavil, začal z místa policistům utíkat. To už se na místo ale sjely další hlídky a muže se jim vzápětí podařilo zadržet v ulici Nová Pasířská.

„Alkohol u něj vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Ovšem orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek mu již vyšel pozitivně, a to na látku ampfetamin/metampfentamin. Navíc měl na uvedeném vozidle BMW umístěné registrační značky, které na tento vůz nepatřily,“ dodává Dagmar Sochorová.

Následnou kontrolou policisté zjistili, že muže policejní hlídka zastavila naposledy 3. dubna na silnici první třídy číslo 10 mezi Železným Brodem a Loužnicí. Už tehdy policisté v tomto případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

„Ani tato události neodradila muže znovu usednout za volant. To už ale komisaři, státnímu zástupci i soudci došla trpělivost. Komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby a soudce jabloneckého soudu následný návrh akceptoval a obviněného poslal do vazby,“ uzavřela mluvčí.

Do vazební věznice v Liberci policisté 47letého muže převezli hned od soudu. Nyní mu za uvedený zločin a přečiny hrozí trest odnětí svobody až na osm let.