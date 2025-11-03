Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Jan Pešek
  16:49
Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli sídlo narychlo opustit před 80 lety.

„Zážitek z nalezení doteď nedokážu popsat. Bylo to něco úžasného,“ popisuje první momenty objevení pokladu předseda spolku Pavel Podrazký.

Tři bedny se nacházely na pozemcích zámku Nový Falkenburk, kde je dnes dětský domov. Poklad nebyl zakopaný v parku, jak se hledači původně domnívali, ale až v zahradní části, kam se vozil odpad.

Archeolog Petr Brestovanský s pokladem (3. listopadu 2025)
Rodinné stříbro, dlouhé zbraně a lahve vína patřily rodině Liebiegů. (3. listopadu 2025)
Značnou část pokladu tvoří stříbrný servis rodiny Liebiegů. (3. listopadu 2025)
Značnou část pokladu tvoří stříbrný servis rodiny Liebiegů. (3. listopadu 2025)
Poklad se nacházel na pozemcích zámku Nový Falkenburk. (3. listopadu 2025)
16 fotografií

„Postupně jsme procházeli pozemek, až jsme došli k takzvanému zámeckému smeťáku. Archeologové nám řekli, že tam už se nedá nic pokazit, tak nám bylo poprvé povoleno hrábnout do země. A ejhle, 18. října ve čtyři hodiny odpoledne jsme poklad našli,“ pokračuje předseda.

Cesta k nalezení pokladu ale trvala několik desítek let. „Na začátku příběhu byl Josef Mužík, legenda v hledání pokladů. V roce 1996 byl kontaktován jedním členem rodiny Liebiegů, že na zámku Nový Falkenburk se nachází jejich rodinný poklad, který ve spěchu na konci války zakopali, protože museli rychle prchat,“ pokračuje Podrazký.

Pak se dlouhé roky nedělo nic. „Až v roce 2023 vznikl spolek Lokace artefaktů, který dal dohromady Josef Mužík. Věděl, že se mu čas krátí a že nestihne najít všechny poklady, o kterých věděl. Předával nám příběhy, z nichž jeden byl o pokladu na zámku Nový Falkenburk.“

Poslední šance

Ani v tuto chvíli neměl spolek vyhráno. Po získání povolení majitele zámku, kterým je krajský úřad, začala mravenčí práce pomocí radarů a 3D skenerů. Hledači vycházeli především z informací nalezených v libereckém archivu. Smetiště, kde poklad nakonec našli, bylo vůbec posledním místem, na němž plánovali hledat.

Liebiegové

  • Patřili mezi nejbohatší rodiny na předválečném severu Čech.
  • Rodina vlastnila textilní impérium a rozsáhlé nemovitosti v Liberci i okolí.
  • V roce 1945 byla rodina Liebiegů vysídlena v rámci Benešových dekretů.

„Bedny byly zakopané přibližně ve dvou metrech. Původně přitom byly jen deset dvacet čísel hluboko. Ale díky smeťáku, kdy se na to místo všechno odhazovalo, to za ty roky narostlo,“ upřesňuje Podrazký.

Podle Petra Brestovanského, archeologa Severočeského muzea, má poklad nevyčíslitelnou hodnotu.

„Je to jedinečná upomínka na každodenní i společenský život nejvyšší vrstvy. Ten soubor je pestrý. Některé příbory jsou z druhé půlky 19. století, mezi tím jsou starší předměty, které si rodina schovávala po staletí. Nález je poměrně dobře zachován, protože stříbro se výborně konzervuje. Ovšem věci, které byly z organických materiálů, například dlouhé palné zbraně, mají bohužel zničené dřevěné části,“ zmiňuje Brestovanský, který by chtěl poklad zařadit mezi stálé expozice Severočeského muzea.

Právě tam se stovky větších či menších předmětů přesunuly. A to včetně lahví vína. „Nejstarší ročník je 1907, ostatní jsou ze třicátých let. Abychom zjistili, jestli je obsah poživatelný, budeme muset použít jehlu. Ale to nás teprve čeká. Už teď ale víme, že na vinětách je baronský znak Liebiegů,“ dodává Brestovanský.

Odhalení pokladu se zúčastnila i Angelika Wiegner, členka rodiny Liebiegů, která jako malá trávila na zámku nejedny prázdniny. „Mám velikou radost z toho, že se tyto věci našly. Rodina o ně usilovat nebude, měly by zůstat v muzeu,“ míní.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

OBRAZEM: Výlov v dešti a navíc rašelina. Příroda s námi nehraje, říkají rybáři

Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeře druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila...

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

3. listopadu 2025  16:49

Sto dvacet tisíc lidí. Hra Kingdom Come pomohla Troskám k rekordní návštěvnosti

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II) pomohla zřícenině hradu Trosky k rekordní návštěvnosti. Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o...

3. listopadu 2025  11:01

Kováč po Slovácku: Zareagovali jsme skvěle, žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře v derby s Jabloncem si fotbalisté Liberce vyslechli kritiku i nadávky fanoušků. Ve 14. ligovém kole však odpověděli tím nejlepším způsobem a poslední Slovácko na jeho hřišti smetli...

3. listopadu 2025  9:31

Holínky, čepice a pracovní rukavice. Děti z lesní MŠ chodí ven za každého počasí

Ještě nestála a už měla lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou plno. Většinu roku stráví děti venku bez ohledu na počasí, mezi nezbytné vybavení patří batůžky a pracovní rukavice. Sladkosti a...

2. listopadu 2025  7:23

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

1. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:56

Slovácko - Liberec 0:3, gól i asistence, hosty k výhře nasměroval Krollis

Fotbalisté Slovácka v tabulce první ligy zůstávají poslední. V utkání 14. kola doma podlehli Liberci vysoko 0:3. Hosty k vítězství nasměroval v úvodu Krollis, který v druhém poločasu přihrál na gól...

1. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  17:45

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

1. listopadu 2025  16:07

Cedidla půjde na „svůj“ Zlín. Na čaroděje Dostála v bráně se netěším, říká

Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník...

1. listopadu 2025  11:25

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Místo polotovarů salát z čerstvé zeleniny. Suroviny od farmářů zamíří do škol

Školní jídelny v Libereckém kraji začnou zařazovat do svých jídelníčků část surovin od místních a ekologických producentů. Objednávky a dodávky čerstvých regionálních potravin do školních kuchyní má...

31. října 2025  15:46

Centrum v Harrachově by mělo sloužit sportovcům už v zimě, plánuje svaz lyžařů

Svaz lyžařů České republiky (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu svazu s městem. Svaz uvedl,...

31. října 2025  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.