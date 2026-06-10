Nesvéprávný schizofrenik se nevrátil domů, pátrá po něm policie

Šestačtyřicetiletý Maloušek odešel z domu v pondělí a dosud se nikomu neozval. Je štíhlé postavy a měří 170 centimetrů.
„Na předloktí levé ruky má tetování s motivem kříže,“ doplnili policisté.
Šestačtyřicetiletý Maloušek odešel z domu v pondělí a dosud se nikomu neozval. Je štíhlé postavy a měří 170 centimetrů.
„Na předloktí levé ruky má tetování s motivem kříže,“ doplnili policisté.
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