Ostatky nalezli ornitologové během pozorování ptáků v meandrech řeky Smědé u Višňové. O nálezu ostatků informovala v pondělí večer televize CNN Prima News.
„Nález kosterních pozůstatků v katastru obce Višňové ze dne 21. března letošního roku prověřují kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování,“ potvrdil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
„Byla nařízena soudní pitva a další znalecká zkoumání, na jejichž výsledky v současné době čekáme. Ta by mimo jiné měla odhalit nejen totožnost nalezené osoby, ale také vyvrátit nebo potvrdit případné cizí zavinění,“ dodal Robovský.
Otec dvou dětí zmizel při blackoutu
Místní spekulují, že by se mohlo jednat o osmačtyřicetiletého otce dvou dětí, který zmizel 4. července loňského roku.
„Že by to byl dlouho hledaný M. J.?“ domnívá se na facebooku Betty M. P. „Ale může to být i pan V. H. z Dolní Řasnice,“ podotýká Josef Z.
Muže, který zmizel při blackoutu, naposledy viděli příbuzní v Černousech, kde pomáhal bratrovi se dřevem. Pohřešovaný tehdy uvedl, že půjde pěšky domů do Frýdlantu.
„Přibližně v sedm hodin večer si převlékl sportovní boty a rozhodl se vydat pěšky pravděpodobně domů do Frýdlantu, i když směr není zcela jistý. Tato trasa představuje poměrně dlouhou vzdálenost a Marek obvykle takto daleko pěšky nechodil,“ uvedla tehdy jeho neteř Jiřina Opatová.
Otec dvou dětí zmizel při blackoutu, ani po měsíci o něm rodina nic neví
Lidské ostatky se našly v meandrech řeky Smědé, které jsou přírodní rezervací, zhruba kilometr vzdušnou čarou od místa, odkud muž vyšel.
Příbuzní a známí muže tehdy uspořádali několik pátracích akcí. Žádná z nich ale nepřinesla výsledky.
