Pohřešovaná žena je 170 až 175 centimetrů vysoká, středně silné postavy. Má hnědé oči a středně dlouhé, plavé vlasy odbarvené na blond.
„Při odchodu z azylového domu Jonáš v České Lípě, ve kterém v poslední době se svými dětmi žila, měla na sobě tmavý, dlouhý kabát a modré rifle,“ uváděj policisté v databázi pohřešovaných osob.
Ženu naposledy viděli v Praze v pondělí 26. ledna kolem poledne a podle dostupných informací měla v úmyslu odjet autobusem zpět do České Lípy.
„Pokud jste pohřešovanou ženu od ranních hodin dne 26. ledna viděli a nebo ji potkáte, informujte nás o tom prosím na lince 158,“ žádají policisté.