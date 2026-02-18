V Liberci zdražují pohřební služby, pozůstalí si připlatí stokoruny

Autor:
  10:21
Liberečané si připlatí několik stovek korun za pohřební služby. Město k navýšení přistoupilo kvůli vyšším cenám materiálů, služeb i dalších provozních nákladů. Také nově mění způsob, jakým účtuje rakve a jejich vybavení.
Liberec, 16. 1. 2023, Liberecký kraj krematorium

Liberec, 16. 1. 2023, Liberecký kraj krematorium | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecké krematorium.
Výstavba nových obytných domů na Novém Perštýně v Liberci poblíž krematoria...
Liberecké krematorium
Liberecké krematorium - dobová pohlednice
12 fotografií

Většina kompletů rakví, včetně vybavení, byla v ceníku vedena ve dvou položkách. V novém ceníku je systém sjednocený. „Všechny dřevěné rakve a vybavení jsou nyní uvedeny s jednou souhrnnou cenou, což je vnímáno pro klienty jako přehlednější,“ uvedla mluvčí města Jana Kodymová.

„Cena se odvíjí od schválení výběru dodavatele bezobřadních rakví,“ řekl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert. Podle něj reaguje město na inflaci zvýšením pouze drobných částek. „Základní vypravení pohřbu stálo doposud 14 980 korun a nově to bude 15 613 korun,“ podotkl Lenert s tím, že město se snaží, aby služba byla co nejdostupnější.

Mírnější nárůst ceny je i u služeb rozptylu. V roce 2025 nejběžnější varianta rozptylu s obřadem vyšla na 3 472 korun a od roku 2026 je to 3 810 korun. Podle Lenerta služba stále patří mezi nejlevnější v okolí.

Liberecké krematorium funguje už sto let, město ho postupně opravuje

„Investovali jsme do krematoria na kremační pece, budeme se snažit poskytovat naši službu dál do širšího území. Snažíme se být v tomhle co nejvíce nápomocní,“ pověděl Lenert a připomněl, že město je povinné vypravovat pohřby lidí, kteří nemají žádné pozůstalé.

Veškeré služby si mohou lidé sjednat na jednom místě přímo v budově krematoria, kde je dostupné parkování přímo před budovou. Podrobnosti naleznou na www.pohrebvliberci.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Nejhorší látka, jakou lidé vyrobili.“ Fluor z běžkařských vosků kontaminoval Jizerky

Premium
Lyžaři do Bedřichova o víkendu mířili už od časných ranních hodin.

Fluorové lyžařské vosky zanechávají v Jizerských horách dlouhodobé znečištění. Tříletý vědecký výzkum ukázal, že škodlivé látky se hromadí v půdě, v drobných půdních živočiších i ve vodě, ze které...

Unikátní chata továrníka Strosse jde k zemi, její osud zpečetil loňský požár

V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)

Sloužila jako víkendové sídlo významného libereckého továrníka a obchodníka s textilem Franze Strosse. Chatu nad přehradou ale loni v prosinci zachvátil požár a majitel následně přistoupil k bourání....

Srazil dívku na přechodu a ani nezastavil. Policie pátrá po řidiči i svědcích

Přechod u kruhového objezdu pod nemocnicí v České Lípě, kde auto srazilo dívku....

Šestnáctiletou dívku srazil minulý týden řidič na přechodu pro chodce v České Lípě a následně bez zájmu a poskytnutí první pomoci od nehody ujel. Policie ho nyní hledá a o pomoc při pátrání žádá také...

Medaile si už kousla do asfaltu, ale zatím drží, svěřila se v Liberci Maděrová

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová se po zisku zlaté medaile vrátila domů na sever Čech. Rodačku z Oldřichova v Hájích přivítala na krajském úřadu delegace v čele s hejtmanem Martinem Půtou. Ten...

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

V Liberci zdražují pohřební služby, pozůstalí si připlatí stokoruny

Liberec, 16. 1. 2023, Liberecký kraj krematorium

Liberečané si připlatí několik stovek korun za pohřební služby. Město k navýšení přistoupilo kvůli vyšším cenám materiálů, služeb i dalších provozních nákladů. Také nově mění způsob, jakým účtuje...

18. února 2026  10:21

Lašák se zařadí mezi legendy Tygrů. Jeho číslo zamíří v Liberci ke stropu

Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace.

Brankář Ján Lašák se podílel na nejúspěšnějším období v historii libereckého hokeje korunovaném mistrovským titulem z roku 2016. Klub teď jeho číslo vyvěsí pod strop haly po bok největších legend.

18. února 2026  8:27

Unikátní chata továrníka Strosse jde k zemi, její osud zpečetil loňský požár

V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)

Sloužila jako víkendové sídlo významného libereckého továrníka a obchodníka s textilem Franze Strosse. Chatu nad přehradou ale loni v prosinci zachvátil požár a majitel následně přistoupil k bourání....

17. února 2026  13:37,  aktualizováno  14:33

Měřili mu tep a pomáhali ze skořápky. Mládě orlosupa ale žilo jen devět dní

Mládě orlosupa uhynulo devátý den po vylíhnutí. (17. února 2026)

Mimořádnou péči věnovali chovatelé liberecké zoologické zahrady mláděti orlosupa bradatého, které se dralo na svět. Pomáhali při líhnutí, měřili tep a ptáče i krmili. Přesto devět dní po vylíhnutí...

17. února 2026  13:04

Sport jako umění. Bratři vystavují plastiky inspirované rychlostí a technikou

Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace.

Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu. Lidé se na ni mohou přijít podívat do Severočeského muzea v Liberci....

17. února 2026  12:33,  aktualizováno  12:52

Tři a půl tisíce tun soli. Silničáři čelí nejtěžší zimě za poslední roky

Už v lednu spotřebovali liberečtí silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. To jim v...

Pracovníci Technických služeb města Liberec (TSML) zažívají jednu z nejnáročnějších zim za poslední roky. Už v lednu spotřebovali silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. Takové množství jim v...

16. února 2026  16:09

Pod komínem roste moderní centrum, Hrádek dokončuje archiv i Dům sportu

V bývalém areálu továrny Bekon město dokončuje dvě hlavní stavby, a to městský...

V bývalém areálu továrny Bekon v Hrádku nad Nisou pokračuje rozsáhlá revitalizace. Město dokončuje dvě hlavní stavby, a to městský archiv a Dům sportu. Poliklinika by mohla být v provozu od poloviny...

16. února 2026  12:33

V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

Liberecký útočník Lukáš Mašek v souboji s ostravským brankářem Martinem...

I druhý domácí zápas jarní části ligy fotbalisté Slovanu Liberec zvládli vítězně. V teplotě hluboko pod nulou U Nisy udolali ostravský Baník 1:0 a upevnili si páté místo v tabulce. Jediná branka...

16. února 2026  10:55

Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

Jablonecký útočník Dominik Hollý (vpravo) slaví se spoluhráčem Pantalonem, gól...

Vloni v létě odešel po výtečné sezoně z Jablonce do Sparty, kde ho ale ničila zranění a vůbec nehrál. Proto se slovenský ofenzivní záložník Dominik Hollý do severočeského fotbalového klubu před jarní...

16. února 2026  9:59

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Kapela z Podještědí v nové písni nouzově přistává, klip točila v simulátoru

Pop-rocková kapela Lithium vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání....

Vážné téma, které se v refrénu pojí s veselou melodií. Pop-rocková kapela Lithium z Jablonného v Podještědí vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání. Doprovází ho videoklip, který kapela natáčela...

15. února 2026  8:12

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince...

Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické motoráčky. Oblíbené zimní nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku mezi Tanvaldem,...

14. února 2026  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.