Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

Vše začalo loni na jaře, kdy se muž přes internetovou seznamku seznámil s údajnou půvabnou blondýnkou. Nejprve si s ní posílal e-maily a zhruba po měsíci s ní začal intenzivněji komunikovat přes sociální sítě.
„Ona se mu představila jako cizinka se spoustou problémů v domovské zemi. S těmi jí oznamovatel pomáhal především finančně. Pod nejrůznějšími záminkami z něj vylákala do prosince loňského roku 1,47 milionu korun,“ uvedla Baláková.
Muž uvěřil ženě, že spolu stráví Vánoce, a čekal proto ve smluveném čase na přílet jejího letadla v Praze. „Kde ho však zastihla nemilá zpráva o tom, že se její cestování údajně zkomplikovalo. Měla být zadržena v Londýně kvůli porušení vízové povinnosti a v Anglii jí pak měla půjčit peníze na pokutu nějaká cizí žena. Ta je však chtěla po našem oznamovateli a nejednalo se o zanedbatelnou částku, nýbrž o 7000 liber, tedy asi 196 tisíc korun,“ uvedla Baláková.
Když muž odmítl poslat další peníze, domnělá kráska mu začala vyhrožovat, že rozešle některým českým institucím jeho fotky, kde je nahý. Což také učinila.
„Během výslechu na policii, kam přišel podat trestní oznámení na neznámého pachatele, se dozvěděl, že tyto fotky byly právě na uvedené adresy skutečně rozeslány. Obdržel je i jeho nadřízený v zaměstnání,“ uvedla mluvčí policie.
Pro policii nejde o ojedinělý případ. „V této souvislosti můžeme jen vybídnout uživatele sociálních sítí k přiměřené opatrnosti při navazování virtuálních známostí. Varujeme zejména před vkládáním intimních fotografií do internetového prostředí, odkud fakticky už nikdy nezmizí a mohou se stát materiálem k vydírání nebo k zlomyslnému prostředku, jak někoho zdiskreditovat. Samozřejmě také důrazně varujeme před všemi virtuálními známostmi, které svou lásku nebo přátelství podmiňují finanční výpomocí,“ dodala Baláková.