Senior z Liberce dluží bance statisíce. Tvrdí však, že se stal obětí krádeže identity

Senior z Liberce nevěděl ani o bankovním účtu, který je založený na jeho jméno. Překvapily ho tak upomínky, které mu přišly kvůli dluhům za statisíce korun. | foto: Eliška Marinská, MF DNES

Matěj Klimša
  11:00
O půjčkách za více než půl milionu korun se dozvěděl v říjnu, když mu přišly první upomínky. Pan Libor však tvrdí, že jde o podvod. Donedávna nevěděl ani o bankovním účtu, který je založený na jeho jméno u společnosti Air Bank. Na policii proto senior z Liberce podal trestní oznámení.

Podle pana Libora jde o zneužití dokladů. „Dostal jsem se do situace, kdy z čista jasna dlužím bance velký obnos peněz. Na policii se mě ptali, jestli nemám na někoho podezření. Myslel jsem si, že to je nějaký internetový podvod, pak jsem ale zapátral v paměti,“ vyprávěl senior, který si myslí, že za vším bude jeden z jeho blízkých. To řekl i policistům.

Klient, který přijde a prokáže se občankou a nemá mobil, tak nedostane žádnou informaci. Pro mě bylo šokující, že kdybych nevlastnil telefon, tak budu pro tuto banku občan druhé kategorie.

pan Liborpodvedený senior

10. prosince 2025,  aktualizováno  11:29

Senior z Liberce dluží bance statisíce. Tvrdí však, že se stal obětí krádeže identity

