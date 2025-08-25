Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Jan Pešek
  13:15
Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě před slavnostním otevřením před necelými dvěma týdny. Kromě velkého obrazce „zdobí“ podchod i menší podpis u vstupu od arény a mozaiková kočička u druhého vstupu.

Na pomalování podchodu upozornil ve facebookové skupině Liberečáci uživatel Lada D. „Dlouho to netrvalo,“ okomentoval fotku pomalované zdi.

Jde přitom o stejnou zeď, kterou vandalové poničili ještě před slavnostním otevřením podchodu. Na této zdi byla předtím jména autorů básní, jež zdobí tubus podchodu. Město ji celou zamalovalo, protože vandalové použili penetrační barvu, která se vpila do betonu. Vandalové tehdy pomalovali i básně, ale ty se zachránit podařilo.

Vandalové opět poničili nový podchod u liberecké arény. (25. srpna 2025)
Vandalové opět poničili nový podchod u liberecké arény. (25. srpna 2025)
Vandalové opět poničili nový podchod u liberecké arény. (25. srpna 2025)
Vandalové opět poničili nový podchod u liberecké arény. (25. srpna 2025)
Vandalové opět poničili nový podchod u liberecké arény. (25. srpna 2025)
25 fotografií

Teď se na černé zdi objevil obrovský žlutozelený nápis. O kousek dál přibyl fialový podpis a na druhém konci tunelu se „prochází“ mozaiková kočka. Těch je po Liberci několik stovek a řada místních je považuje za pouliční umění a toleruje je.

Martina Trdlu, spoluautora původního básnického projektu, opětovné řádění vandalů nepřekvapuje.

„Počítal jsem s tím. Bořit je vždy jednodušší než trpělivě stavět. Avšak by se mi líbilo, kdyby se dotyční vyjadřovali také prostřednictvím poezie - je tak pestrá, tematicky široká, že by si určitě nějakou svoji polohu, která by jim vyhovovala, našli,“ vzkazuje Trdla.

Případem se zabývá policie

Prvním nájezdem vandalů se zabývá policie. „Někdo vlezl do stavby, která byla uzavřená, a texty přetřel a polil barvou. Myslím si, že to bylo cílené,“ řekl před necelými dvěma týdny náměstek libereckého primátora Jiří Janďourek a přislíbil opravu dočasně zamalované zdi se jmény autorů básní. Jeho vyjádření k novému poničení redakce shání.

Místo „kanálu“ nový podchod za 113 milionů. Před otevřením ho poškodili vandalové

Komentující na Facebooku nový obrazec rozdělil na dvě skupiny. Ta početnější čin odsuzuje. „Ničeho si nevážíme, smutné,“ konstatuje Jan K. „Chyba města, že tam nedali kamery,“ zamýšlí se Libor F.

Naopak řada lidí by v tomto místě podpořila legální tvorbu graffiti. „Upřímně, takhle to má bejt. Nevím, proč město samo o sobě nepořádá graffiti jamy. Čím víc legálů bude, tím víc zmizí tagy z normálních budov,“ domnívá se Lubomír H. „Není to nic moc, ale celkový vizuál to nezhoršilo,“ podotkl Oldřich K.

14. srpna 2025

Přestavba někdejšího propustku vyšla zhruba na 113 milionů korun. Finančně se na ní podílela Správa železnic, Liberec a Liberecký kraj. Denně tudy projde zhruba 500 lidí, při hokejových zápasech až dvanáct set.

Podchod je více než dvojnásobně široký než původní propustek. Je osvětlený, bezbariérový a na jeho stěnách si procházející mohou přečíst bezmála devadesát úryvků z básní.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě...

25. srpna 2025  13:15

Už do toho řežu naplno, hlásí Staněk. Trhlinu v prsním svalu vyléčil a vyhlíží MS

Při rozhovoru si na pravý prsní sval, který si na konci června natrhl, ještě párkrát ukázal, ale hovořil o něm pozitivně: „V tréninku i tady v Jablonci už jsem házel naplno.“ Tomáš Staněk vyhrál na...

24. srpna 2025  17:57

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

24. srpna 2025  16:31

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

24. srpna 2025  11:07

Posledních 150 let formovali krajinu Ralska, jejich hlasy promlouvají na výstavě

Putuje krajinou Ralska a navrací hlas přírodovědcům, pytlákům, vojákům nebo třeba horníkům. Venkovní výstava s názvem Hlasy Ralska se přesunula ze zámeckého parku v Doksech do Vlastivědného muzea v...

24. srpna 2025  7:36

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:31

Jak doléhá válka na duše Ukrajinců v Česku. Noční můry i přenášení traumat na děti

Premium

Mnoho jejích klientů z řad ukrajinských uprchlíků nemá motivaci se učit česky, protože nevědí, jak dlouho v Česku zůstanou. Navíc tu často vykonávají práci za nízkou mzdu na nižších pozicích, které...

23. srpna 2025

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.

22. srpna 2025  20:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Formu nemáme, každé oko je originál, líčí sklář z Jablonce. Vyrábí skleněné protézy

Premium

Vyučil se sklářem, ale k nevšednímu řemeslu se před lety dostal úplnou náhodou. Petr Adamovský vyrábí v Jablonci nad Nisou skleněné oční protézy, a pomáhá tak lidem, kteří přišli o oko. O práci nouzi...

22. srpna 2025

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.