Po více než roce opět projdou Liberečané pod kolejemi u Home Credit Areny. Nyní bezpečněji. Původní propustek nahradil osvětlený a bezbariérový podchod. Jeho stěny zdobí úryvky z básní. Poezie ale jako první zaujala vandaly. Ještě před samotným otevřením polili stěny podchodu barvou.

Několik desetiletí tudy chodili především studenti gymnázia a sportovní fanoušci. Propustek z roku 1859 působil děsivě a nebyl bezpečný. Nahradil ho proto nový podchod, jehož stavba začala loni na jaře.

„I já jsem tudy chodil každý den do školy, ale že to bude trvat ještě pětačtyřicet let, než se propustek pro vodu změní na podchod pro lidi, to jsem tehdy netušil. Ale je to tady,“ zavzpomínal primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podchod je více než dvojnásobně široký než původní propustek. Je osvětlený, bezbariérový a na jeho stěnách si procházející mohou přečíst bezmála devadesát úryvků z básní.

„Z kanálu se stala galerie básní. Studenti, kteří budou podchod často využívat, tady vlastní rukou napsali básně autorů, kteří jsou spojení s Libercem,“ popsal náměstek libereckého primátora Jiří Janďourek.

Témata básní odkazují na podchod, světlo, tmu a další motivy, které se místa týkají. Instalace dostala název „Ti, kteří tu prošli“. Na zemi průchodu jsou ještě bílou barvou zaznamenané významné kulturní momenty ze světa.

Spoluautor básnického projektu Martin Trdla nicméně očekává, že většině lidí bude poezie na zdech lhostejná. „Ale vím, že se najde alespoň jeden člověk, kterého instalace osloví a třeba v něm otevře nějakou zajímavou spáru. A jelikož na počátku velkých změn jsou jedinci, tak to za to stojí,“ myslí si.

Ještě před otevřením podchodu však básně stihli poškodit vandalové. „Někdo vlezl do stavby, která byla uzavřená, a texty přetřel a polil barvou. Myslím si, že to bylo cílené,“ poznamenal Janďourek. „Opět přišel někdo, kdo musel vzít sprej a celé to poškodit. Lidi na tom nechají velké úsilí a téměř do 24 hodin po dokončení stavby je to zkažené,“ zlobil se generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.

Texty se podařilo do oficiálního otevření podchodu vyčistit. Podle Martina Trdly se dalo počítat s tím, že básně někdo překryje. „Patří to k tomu. Líbilo by se mi ovšem, kdyby se případní ,popírači napsaného taky pokusili vyjádřit, poezií. Ať je to dialog,“ dodal.

Oprava podchodu k aréně se protáhne, lidé projdou provizorním koridorem

Přestavba propustku vyšla zhruba na 113 milionů korun. Finančně se na ní podílela Správa železnic, Liberec a Liberecký kraj.

„Pro Liberec je to velice významná stavba, protože jedním z problémů města je jeho rozdělení průtahem a železnicí. Každá taková stavba pak zvyšuje průchodnost zemí, což je dobře,“ vysvětlil náměstek primátora Janďourek.

Podchod pod tratí u zimního stadionu se promění, práce omezí provoz v okolí

„Denně tudy projde zhruba 500 lidí, při hokejových zápasech až 1 200,“ vyzdvihl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Právě počet lidí, kteří byli zvyklí propustkem chodit, působil stavbařům problémy. „Pohybovali se pak přes kolejiště, což je velmi nebezpečné, a bylo náročné naučit lidi chodit jinou cestou,“ nastínil Petr Sodomka, oblastní ředitel firmy Strabag Rail, která podchod postavila.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

