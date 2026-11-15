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S městem není něco v pořádku. Studenti z Liberce vyvíjejí hororovou počítačovou hru

Matěj Klimša
  15:00
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Liberecká radnice | foto: záběr ze hry

Tři mladí vývojáři z Liberce připravují počítačovou hru, která hráče zavede do nočních ulic jejich rodného města. Tvůrci chtějí zachytit významné stavby i autentické linky MHD a přiblížit atmosféru míst, která obyvatelé denně míjejí. Hra s názvem Nisa 460 bude mít podobu psychologického hororu. První zájemci si ji budou moct vyzkoušet na začátku příštího roku.

Štěpán Prchal už delší dobu přemýšlel, že by vytvořil počítačovou hru zasazenou do jeho rodného města. Z původní představy se postupně stal skutečný projekt, na kterém pracuje se svými kamarády Harrym Deimlingem a Antonínem Reiserem. Všichni tři pochází z Liberce a studují na ČVUT v Praze. V rozhovoru přibližuje, jak bude hra Nisa 460 vypadat a co budou mít hráči po setmění za úkol.

Kdy jste přišel s nápadem vytvořit počítačovou hru zasazenou do Liberce?
Už od dob, kdy jsem se začal zajímat o počítače a videohry a hrával spoustu takzvaných open-world her (hráč se může volně pohybovat a rozhodovat, nemusí jít po předem dané cestě, pozn. red.), jsem si říkal, že by bylo super, kdyby jednou existovala i hra, která by se odehrávala přímo v Liberci a umožnila hráči naše město zažít, obzvlášť v noci.

Žádostí o rozšíření o sousední Jablonec dostáváme opravdu hodně, ten je ale v tuto chvíli mimo naše priority.

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