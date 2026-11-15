S městem není něco v pořádku. Studenti z Liberce vyvíjejí hororovou počítačovou hru

Štěpán Prchal už delší dobu přemýšlel, že by vytvořil počítačovou hru zasazenou do jeho rodného města. Z původní představy se postupně stal skutečný projekt, na kterém pracuje se svými kamarády Harrym Deimlingem a Antonínem Reiserem. Všichni tři pochází z Liberce a studují na ČVUT v Praze. V rozhovoru přibližuje, jak bude hra Nisa 460 vypadat a co budou mít hráči po setmění za úkol.
Kdy jste přišel s nápadem vytvořit počítačovou hru zasazenou do Liberce?
Už od dob, kdy jsem se začal zajímat o počítače a videohry a hrával spoustu takzvaných open-world her (hráč se může volně pohybovat a rozhodovat, nemusí jít po předem dané cestě, pozn. red.), jsem si říkal, že by bylo super, kdyby jednou existovala i hra, která by se odehrávala přímo v Liberci a umožnila hráči naše město zažít, obzvlášť v noci.
Žádostí o rozšíření o sousední Jablonec dostáváme opravdu hodně, ten je ale v tuto chvíli mimo naše priority.