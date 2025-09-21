Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer na Frýdlantsku motocyklista

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer v Kunraticích na Frýdlantsku motocyklista. Záchranáři už mu nemohli pomoci, svým zraněním na místě podlehl. Okolnosti nehody policie vyšetřuje, příčinu úmrtí motocyklisty má pomoci objasnit nařízená soudní pitva. O události na webu informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Oznámení o nehodě dostalo operační středisko policie v sobotu krátce před 18:00. Havárie se podle Sochorové stala na silnici mezi Frýdlantem a hraničním přechodem u polské Bogatyně v katastru obce Kunratice u Frýdlantu. Motocyklista na místě zemřel, doplnila.

Okolnosti tragické nehody vyšetřují dopravní policisté společně s libereckými kriminalisty, silnice z Frýdlantu na Bogatyni byla několik hodin uzavřená, aktuálně už je ale průjezdná.

