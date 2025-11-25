Plavání pod širým nebem. U bazénu v Liberci vznikne venkovní koupaliště

Eliška Marinská
  12:09
U městského bazénu v Liberci si lidé užijí vody i pod širým nebem. Zastupitelé chtějí vybudovat nové venkovní koupaliště. Náklady odhadují do 100 milionů korun. Pro veřejnost by se mělo otevřít v roce 2028. Město chce využít současné přebytečné technologie pro venkovní koupaliště na Sluneční louce.

„Venkovní plochy budou z nerezu, venkovní bazén bude mít čtyři dráhy s délkou do dvaceti pěti metrů a přibude také dětské brouzdaliště,“ nastínil náměstek primátora Adam Lenert. „Dále budou upraveny svahy tak, aby plnily relaxační funkci.“

V létě lidé krytý bazén téměř nenavštěvovali a raději mířili jinam. „Víme, že město má nedostatek koupacích ploch. Máme Lesní koupaliště, Vápenku, Sluníčko ve Vratislavích, takže další koupací plocha na stotisícové město je logickým krokem,“ přiznal Lenert.

Plavecký stadion v Liberci prochází velkou opravou. Po jejím skončení by měl vyrůst i venkovní bazén. (24. listopadu 2025)
„Naši občané jezdí do Turnova nebo do Žitavy, kde je nedaleko nerezové koupaliště. Do takového stylu bychom chtěli opravdu směřovat.“

O cenách za koupání bude magistrát rozhodovat později. „Budeme mít nový čipový systém. Někteří lidé přijdou třeba na venkovní koupaliště a za poplatek mohou zajít do wellness nebo si mohou zajít zaplavat dovnitř,“ popsal Lenert.

Nejprve stadion, potom koupaliště

Zároveň upozornil, že výstavba venkovního bazénu začne nejdříve po modernizaci krytého plaveckého stadionu. „Pokud vše dobře půjde, tak v roce 2027 budeme otvírat bazén a zároveň zahajovat výstavbu na Sluneční louce, aby v roce 2028 byla první koupací sezona venku. Staveniště aktuálně neumožní, aby se tam dalo úplně budovat,“ vysvětlil.

Vedení města by se na základě ideové studie mělo následně rozhodnout o zpracování projektové dokumentace. „Ideovou studii připraví firma DMNK, která podala cenovou nabídku za nejnižší cenu osmdesát čtyři tisíc korun bez daně z přidané hodnoty a zároveň nejkratší dobu dodání zhruba měsíc a půl,“ upřesnila mluvčí města Jana Kodymová.

Podle Lenerta je těžké odhadnout celkovou cenu, ale předpokládá, že by neměla přesáhnout 100 milionů korun. „Jen nerez je odhadem 40 milionů korun. Samozřejmě to bude na rozhodnutí vedení města,“ upřesnil s tím, že povolení by měli dostat v příštím roce a následně v roce 2027 by zastupitelé chtěli vybrat zhotovitele.

Cena rekonstrukce vzrostla

V současnosti stále probíhá celková rozsáhlá oprava plaveckého stadionu za téměř 800 milionů korun. Kvůli stavebním změnám se tak cena za rekonstrukci mírně zvýšila, původně šlo o 750 milionů korun bez daně.

„Bavíme se o výši necelých pěti procent z ceny díla, což je na takhle významné stavbě nízká částka,“ upřesnil již dříve vedoucí odboru majetkové správy a sportu Jaroslav Schejbal.

Stavbaři bazénu vrací charakteristickou červenou barvu, která má být podle Lenerta dominantní a v některých prvcích přibude bílá.

Z libereckého bazénu vyvezli tisíce tun suti, ikonická mozaika se vrátí

„Pokud vše půjde dobře, tak bychom měli začít dělat střechu a zastřešení celého objektu. A poté by se měla začít instalovat fasáda, tak aby stavba byla zakrytá,“ objasnil Lenert.

Práce na bazénu začaly 31. října 2024. Hlavním důvodem rekonstrukce je oprava střechy a výměna starých technologických rozvodů. Objekt nesplňoval některé požadavky hygienických předpisů a pravidel požární bezpečnosti. Po rekonstrukci budou pro návštěvníky k dispozici nové šatny propojené s převlékacími kabinkami, sprchy budou oddělené.

Zachová se i volný průchod mezi oběma bazény. Do areálu by se měl vrátit nerezový tobogán, červený laminátový je zlikvidovaný. Termín pro dokončení bazénu je 9. června 2027.

