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Nový liberecký bazén už se rýsuje. Stamilionová přestavba za rok skončí

Matěj Klimša
  14:53
Bazénová hala je od země až ke stropu zaplněná lešením a z každého rohu se ozývá hluk nářadí. I tak už je v libereckém plaveckém bazénu cítit, jak se promění. První plavci by se pak do areálu mohli vrátit v září.

„Pohybujeme se asi rok do dokončení hlavních stavebních prací. V libereckém bazénu by se mělo začít plavat v září 2027, děláme pro to vše,“ uvedl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.

Dokončení rekonstrukce je naplánované na 9. června příštího roku. „Ze stavebního hlediska už by nás asi nic překvapit nemělo. Možná nás ještě může potrápit technologie, co se týče vytápění,“ prozradil Štěpán Verner z firmy Metrostav DIZ, která má rekonstrukci na starosti. Cena za přestavbu plaveckého bazénu přesahuje 800 milionů korun.

Dokončení rekonstrukce je naplánované na 9. června příštího roku.
Přestavba za stovky milionů korun má skončit příští rok v červnu. První plavci by se pak do areálu mohli vrátit v září.
Dokončení rekonstrukce je naplánované na 9. června příštího roku.
Přestavba za stovky milionů korun má skončit příští rok v červnu. První plavci by se pak do areálu mohli vrátit v září.
Dokončení rekonstrukce je naplánované na 9. června příštího roku.
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Hned za hlavním vstupem už se rýsuje zázemí recepce a nové pokladny. Připravená je i kabeláž pro nové turnikety, přes které se bude vcházet do celého placeného prostoru.

Budou tam také dva samoodbavovací kiosky. Návštěvníci pak sejdou po schodech a narazí na převlékací kabinky ve společných šatnách.

Kabinek mělo být původně devět. „Na sociálních sítích se objevovaly obavy, že to nebude stačit na počet návštěvníků, tak jsme na to reagovali a přidali,“ vysvětlil Lenert s tím, že kabinek nakonec bude šestnáct.

Staré vířivky oslabovaly nosné konstrukce

Celková kapacita šaten bude kolem sedmi set skříněk. Vše bude laděné do typické červené barvy.

Do šaten vede kromě schodů i výtah, který využijí lidé s hendikepem. Za šatnami pak budou sprchy, které už budou oddělené. Nový hlavní vstup do samotné bazénové haly povede kolem výukového bazénu a vířivek, které zůstanou na stejném místě, kde byli lidé zvyklí.

Staré vířivky byly podle náměstka Lenerta udělané trochu amatérským způsobem. „Zasahovaly do nosných konstrukcí a oslabovaly je asi o padesát procent. Což když nad tím stojí restaurace a všechno, tak to bylo dost na hranici únosnosti. Teď jsou sloupy zesílené,“ přiblížil.

Červený tobogán ani vlnolam se nevrátí

Návštěvníci nepřijdou ani o divokou řeku, která bude nově z nerezu, ani o tobogány. „Starý nerezový se zrepasuje a bude se vracet. Červený laminátový nahradí také nerezový, bude téměř kopírovat původní trasu a bude celý uzavřený,“ popsal Verner.

Naopak vlnolam, ve kterém mohli lidé rozhoupat hladinu rytmickým skákáním, už se do bazénu nevrátí.

Lešení, které momentálně zabírá celou patnáct metrů vysokou halu, by mělo zmizet uprostřed léta. Dělníci pak začnou pracovat na vaně hlavního bazénu.

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„Čisté obkládání by mělo začít ke konci podzimu. Ještě je potřeba aplikovat hydroizolační stěrku a provést zátopovou zkoušku, abychom zjistili, že opravdu funguje,“ objasnil Verner.

Celému bazénu bude dominovat červená a bílá barva. „V tuto chvíli už máme vyrobené dostatečné množství bílých trubiček, ikonického elektroporcelánu, vyrobená je i červená mozaika,“ dodal Verner.

Modrá stříška v podobě vlny, která byla nad hlavním vstupem, už se nevrátí. Na stavbě aktuálně pracuje kolem sedmdesáti dělníků.

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„V některých částech už provádíme štuky, chystáme betonáže podlah tak, abychom mohli začít v průběhu léta obkládat. Jedná se hlavně o část zázemí, kde plně pokračovaly práce i během zimy. Začínáme se pomalu věnovat i rozvodům bazénových technologií,“ nastínil Verner.

Liberečtí zastupitelé zároveň plánují na louce v areálu plaveckého stadionu vybudovat také venkovní koupaliště. Náklady odhadují do 100 milionů korun.

S výstavbou ale chtějí začít až po dokončení současné rekonstrukce. Pro veřejnost by se tak mohlo koupaliště otevřít v roce 2028.

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