Práce by měly skončit za rok, ale s opravou přístavby město nepočítalo. Bývalý náměstek primátora Liberce Adam Lenert (ANO) řekl, že špatný stav střechy v této části areálu ukázaly sondy.
„Zjistilo se, že tam v některých místech zatéká dost výrazně. A abychom neměli padesátimetrový bazén nový, krásný a vedle hned opravovali pětadvacítku, tak se rozhodlo, že se připraví projekt na opravu pětadvacítky. Jsou tam zpracované asi tři varianty. Ta nejlevnější vychází kolem pětadvaceti milionů korun,“ řekl Lenert. Podle něj bude na novém vedení města, jakou variantu zvolí.
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OBRAZEM: Skluzavka, vířivky, potápěčská věž. Liberec má nový bazén
Městský plavecký stadion v Liberci je z 80. let minulého století, přístavba s 25metrovým bazénem, potápěčskou věží, skluzavkou a dalšími atrakcemi je ale relativně nová. Otevřená byla v září 2012, proto radnice s její rekonstrukcí původně nepočítala. Na obnovu této části bude muset radnice vypsat samostatnou zakázku, což může dobu uzavírky areálu znovu prodloužit.
Už nyní je jisté, že neplatí předchozím vedením radnice avizovaný termín otevření areálu v září příštího roku. Na svém posledním zasedání radních staré vedení města odsouhlasilo prodloužení stavebních prací do poloviny října 2027, poté bude nutné ještě připravit areál na provoz.
Kvůli vícenákladům cena oproti vysoutěžené ceně vzrostla dosud ze 748,8 milionu Kč bez DPH na bezmála 821 milionů bez DPH. Předchozí vedení radnice uvádělo, že za stavbu nebude muset město platit daň z přidané hodnoty.
První rozsáhlá oprava po čtyřiceti letech
Pro krytý plavecký areál na Tržním náměstí v Liberci se třemi bazény, saunami, fitness a pizzerií jde o první takto rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1984.
Hlavním impulzem k ní byla potřeba vyměnit stará technologická zařízení, opravit střechu, zasklít budovu a opravit netěsnící vanu hlavního bazénu.
Zároveň se ale vyměňují i další dožilé části v hlavní budově, z níž tak de facto zůstal jen skelet. Původní architektonický styl, jehož autorem je Pavel Švancer, ale zůstane zachovaný. To platí i pro barevnost, nadále bude převládat červená a bílá, což jsou tradiční barvy Liberce.
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17. června 2026