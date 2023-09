Česká Lípa obnoví poplatek za odpad, lidé budou platit nejvíc v kraji

„Hlavním důvodem pro zavedení poplatku je potřeba reagovat na růst nákladů na odpadové hospodářství a zpřísňování odpadové legislativy,“ vysvětlila starostka Jitka Volfová.

„Chápeme, že znovuzavedení poplatku za odpad je pro občany nepříjemné, bohužel ale nemůžeme jinak. Budeme občany na podzim průběžně informovat o praktických záležitostech placení a potřebných dokladech, které potřebují pro ohlášení povinnosti či naopak pro ohlášení výjimky z placení, stejně jako o náležitostech platby. Do konce tohoto roku nemají lidé povinnost za odpady platit, to všechno až v novém roce. Naší snahou bude lidem vše co nejvíce zjednodušit,“ dodala starostka.

Ročně budou obyvatelé třetího největšího města v kraji platit 960 korun se splatností do 31. května. Poplatek budou hradit všichni, kteří mají v České Lípě trvalý pobyt, a to včetně cizinců. Platit budou muset i majitelé nemovitostí, ve které není trvale přihlášená žádná fyzická osoba.

„My jsme tu částku hodně diskutovali. Někomu se může zdát vysoká, dokonce jsme zaregistrovali, že se lidé domnívají, že to je měsíční částka, ale je to roční poplatek a je to vlastně 80 korun za měsíc. Takže věřím, že to lidé přijmou jako v jiných městech. Z toho výběru uhradíme jen 30 milionů korun, město bude stejně svoz odpadu z velké části doplácet,“ doplnila Volfová.

Až 120 milionů za rok

Podle místostarosty Jakuba Mencla, který návrh zastupitelstvu předkládal, musí Česká Lípa nakládání s odpady řešit, protože podmínky se zpřísňují a náklady strmě rostou. „V roce 2010 platilo město za odpady 40 milionů korun, letos čekáme 60 milionů, příští rok 70 milionů a v roce 2030 to může být i 120 milionů korun,“ řekl.

Město se podle něj musí také zaměřit na lepší třídění odpadů, loni se ze skoro 12 tisíc tun odpadu podařilo vytřídit jen 22 procent, podle zákona by ale město mělo být schopno v roce 2025 vytřídit už 60 procent odpadu. „Odpady už nebudou nikdy levné,“ dodal Mencl.

Od poplatku jsou osvobozeni lidé, kteří platí daň z nemovitosti v jiné obci, kde zároveň bydlí, lidé v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo pro seniory nebo třeba lidé, co mají v České Lípě hlášený trvalý pobyt, ale jsou držitelem průkazu ZTP/P.

Nezaměstnanost klesla

O zrušení poplatku za odpad rozhodli zastupitelé České Lípy v listopadu 2009 v souvislosti s takzvaným úsporným balíčkem tehdejšího ministra financí Eduarda Janoty. Ten v období hospodářské recese zvýšil kvůli vyšším příjmům státu také daň z nemovitosti, která je příjmem obcí.

Na Českolipsku byla tehdy téměř třináctiprocentní nezaměstnanost a město nechtělo obyvatele finančně zatěžovat, proto platbu za odpad zrušilo. Dnes je nezaměstnanost ve městě tříprocentní.

Poplatek v České Lípě bude patřit k nejvyšším v Libereckém kraji, nelze ale vyloučit, že vzhledem k růstu nákladů ho některá města pro příští rok ještě zvýší. Třeba v krajském městě Liberci pro příští rok podle primátora Jaroslava Zámečníka zvažují zdražení na 990 korun.

Nejvíc v kraji zatím platí lidé v Semilech, kde poplatek zvýšili na 900 korun, naopak v nedaleké Jilemnici platí lidé za odpad 560 korun. Výjimkou je Jablonec nad Nisou, kde nemají paušál, ale domácnosti platí za popelnici.

V Liberci obyvatelé za likvidaci komunálního odpadu od letošního roku platí 840 korun za rok a osobu, loni to bylo o 120 korun méně. Sazba DPH za přepravu a skládkování komunálního odpadu je nyní 15 procent, nově by měla být 21 procent. Jen tato změna by měla znamenat navýšení poplatku za odpad v Liberci zhruba o 40 korun.