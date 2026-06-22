„Snažíme se vytvořit program, kde se potkají různé žánry. Je to směs profesionálních umělců, mých oblíbenců a místních projektů. Kloubím pestrost a hodnotím potenciál,“ říká za pořadatele dramaturg Petr Kořínek.
Mezi hlavními hvězdami letošního programu je slovenská zpěvačka Jana Kirschner, která vystoupí ve středu 24. června.
„Cítil jsem, že je to interpret, který k nám patří. A zároveň se snažíme zvedat laťku a zvát každý rok o něco větší jména,“ vysvětluje Kořínek, který měl možnost Janu Kirschner slyšet před několika lety na festivalu Metronome v Praze.
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„Když na to vzpomínám, vždy mám husí kůži z toho, jaká tam byla skvělá atmosféra. Nedá se ani popsat, jak moc vřele ji publikum přijímalo. Tenkrát jsem té myšlence propadl nadobro.“
Ve stejný den jako Kirschner se představí i písničkář a violoncellista Pavel Čadek. „Máme jeho písně velmi rádi, mísí se v nich melancholie i dobrý humor, což věřím, že se hodí,“ domnívá se Kořínek. Další písničkář, Michal Horák, vystoupí v Jablonci 3. července.
Výročí Jaroslava Ježka
Výjimečný hudební zážitek slibuje koncert domácího Ondřeje Rumla a Jazz Quintetu s programem Jdeme na Ježka, který 25. července připomene 120 let od narození Jaroslava Ježka. Pod širým nebem zazní ikonické skladby jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů.
Velkým tahákem bude také srpnový dvojkoncert Prago Union a libereckého rappera Paulieho Garanda nebo jedinečný večer, kdy se na jednom pódiu představí Bert & Friends, Midi Lidi a Ventolin.
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„Akce je určená všem, kteří mají rádi vtip a umí se odvázat. Věřím, že takový trojkoncert, jak já říkám Trio snů, vykouzlí úsměv a pocit štěstí každému,“ těší se Kořínek.
Fanoušci se mohou těšit i na Circus Problem, Monkey Boom, Dangar Six, Electric Summer Vibes a řadu dalších interpretů napříč hudebními žánry.
Na konci srpna zahradu Voltu roztančí speciální ska den s DJ Buqim, DJ Valdou a DJ Karlosem, který slibuje pořádnou letní energii a atmosféru, jakou umí vytvořit jen ska komunita.
„Letošní léto jsme pojali o něco více mainstreamově a připravili jsme také několik změn, které, jak věříme, přispějí k pohodovějšímu chodu celé sezony. Chceme si léto užít společně – naplno, ale zároveň v příjemné a uvolněné atmosféře. Právě proto jsme se rozhodli ponechat některé pátky a soboty záměrně bez koncertního programu,“ shrnuje Kořínek, který tak chce dát prostor i klidným letním večerům, kdy si návštěvníci mohou posedět, popovídat si s přáteli a užít si atmosféru zahrady bez velkého ruchu.
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9. dubna 2024