Svijanský pivovar slaví výročí, nadělil si speciální ležák i stáčecí linku

Nese název 460 a žízeň bude zahánět jen letos. Řeč je o novém ležáku ze svijanského pivovaru, který letos slaví 460. výročí od svého založení. Nové pivo vychází názvem i recepturou z úspěšné ‚čtyřistapadesátky‘.

„Prémiový ležák 450 byl v roce 2020 vyhlášený za nejlepší ležák českého stylu na světě, s letošním výročním pivem jsme proto nemohli jeho pověsti zůstat nic dlužni. Nové ušlechtilé pivo z rodiny 450 proto opět vyrábíme z poloraného žateckého červeňáku a humnového sladu z nezávislých sladoven, jak si nepochybně zaslouží,“ říká sládek Petr Menšík.

„Tradiční postup, tedy kvašení v otevřených kádích na spilce a dlouhé zrání v ležáckých tancích, pak navíc korunuje druhé a třetí kvašení, které mu propůjčuje charakteristickou chuť. S obsahem alkoholu 4,6 procenta, jantarovou barvou a plnou chutí se, jak věřím, stane zlatým hřebem letošních oslav 460. výročí založení jednoho z nejstarších českých pivovarů.“

Na pivo do muzea

Kroužkovaný prémiový ležák 460 si odbyl premiéru na Zámku Svijany během slavností, k dostání je také v Pivovarské restauraci. Zájemci ho brzy ochutnají i v Muzeu Českého ráje v Turnově, které chystá expozice „Kde se pivo pije … Staré hostince v Turnově a okolí“ a „Kde se pivo vaří... Historie pivovarnictví na Turnovsku“. Od 27. června se v muzeu bude 460 čepovat v dobově vybavené hospodě stylizované do časů první republiky s vlastní edicí podtácků a výčepním stolem s jedinečnou grafikou pouze pro tuto událost.

Přes léto si novinku užijí návštěvníci srpnových Dnů svijanského piva v Liberci, Svijanského pivobraní, Vizovického Trnkobraní a zářijových Svatováclavských slavností ve Svijanech. Od začátku listopadu do konce roku pak bude na čepu vybraných svijanských restaurací. „V tomto případě jde skutečně jen o pivo na jeden rok. Kdo ho neochutná letos, neochutná je vůbec,“ upozorňuje sládek.

Pivovar si k výročí nadělí i další novinku, kterou zákazníci neuvidí, ale ocení. Do konce roku tu začne sloužit moderní linka na plnění sudů KEG. „Nová linka bude mít zhruba stejnou kapacitu jako dosavadní zařízení, tedy asi 240 sudů za hodinu, bude však podstatně modernější a spolehlivější. Navíc dokáže plnit i patnáctilitrové sudy, které tvoří stále větší podíl naší produkce,“ přibližuje investici v hodnotě asi 40 milionů korun Menšík.

Náklady na pořízení a instalaci moderní linky zahrnující plničku, myčku a manipulační, stohovací a paletovací zařízení na KEG sudy dosáhnou celkem zhruba 50 milionů korun.

Novou linku ve Svijanech nainstaluje výrobce manipulačních zařízení NT technics z Chotěboře. „I v tomto případě jsme se jako česká firma záměrně rozhodli pro osvědčeného českého dodavatele,“ dodává Petr Menšík.

Menší sudy jsou trend

Podle ředitele pivovaru Romana Havlíka jsou právě menší sudy aktuální trend. „Dřív se prodávaly dokonce stolitrové sudy, dnes roste zájem o třicetilitrové a patnáctilitrové, a naopak klesá o padesátilitrové,“ zamýšlí se.

„Lidé vůbec méně pijí. Když to srovnáváme s minulou dobou, tak tenkrát lidé neměli moc co dělat, hospoda byla středobod dění. Dnes mají spoustu možností, jak trávit volný čas.“

Přesto se pivovaru letos daří více než minulý rok. „Vaříme o pár procent víc než loni, to se nám tolik nedařilo, ale za posledních deset let spotřeba piva klesá. Lidé tolik nechodí do hospod a spíš si kupují pivo domů.“