Plechovek jako obyvatel Česka. Svijanské pivo v hliníku trhá rekordy

Jako by si každý člověk v zemi koupil jednu plechovku. Pivovar Svijany totiž za rok, co uvedl do provozu automatickou stáčecí linku plechovek, vyrobil už víc než deset milionů půllitrových piv v hliníku.

Zájem o pivo v plechovkách překvapil i vedení pivovaru. Ekonomický plán původně počítal s prodejem 25 tisíc hektolitrů, což je 5 milionů plechovek.

„Boom plechovek je obrovský. Obliba našeho plechovkového piva jak u českých, tak i u zahraničních zákazníků, překonala naše nejoptimističtější odhady. Přes deset milionů plechovek, co jsme za rok provozu nové linky stočili, je víc než dvakrát tolik, než jsme původně plánovali,“ zmínil ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Výstavba plnicí linky přišla na víc než sto milionů korun. Jedná se o největší investici v historii pivovaru. Víc stála jen záchrana chátrajícího zámku Svijany v těsné blízkosti. Při tomto tempu zájmu o plechovkové pivo se podle ředitele Havlíka investice vrátí mnohem dříve. „Měla by se zaplatit už za čtyři a půl roku,“ řekl.

V plechovkách odpočívá nepasterizované pivo

Půllitrové plechovky se podle něj také nejvýrazněji podílely na nárůstu exportu. Pivovar loni vyvezl 10 procent své výroby. O zhruba třetinu více než v roce 2017.

„Do zahraničí směřovala téměř třetina všech vyrobených plechovek, nejvíce na Slovensko, ale také do Polska, Německa, Ruska, Chorvatska a Maďarska,“ vypočítal Roman Havlík.

Pivovar do plechovek plní už šest druhů piv. Jako jediný v zemi do nich dává „živé“ nepasterizované pivo. Nyní pracuje na tom, aby bez pasterizace, která zničí spoustu prospěšných látek, bylo i nealkoholické pivo Vozka.

„Nealkoholické pivo je bez pasterizace náchylnější ke zkažení. Preciznost výroby a udržování absolutní mikrobiální čistoty musí být na vyšší úrovni než u alkoholického piva. Věříme ale, že se nám podaří nealkoholické pivo bez pasterizace vyrobit v plechovkách ještě letos,“ uvedl svijanský sládek Petr Menšík. Jako další by měl být v plechu také tmavý speciál Svijanská Kněžna 13 %.

Každé patnácté pivo je v plechu

Piva v plechu jsou podle ředitele výhodné na cesty. Jsou skladnější a nerozbijí se. Řadě lidí vyhovuje, že nemusí vracet lahve.

„Všechny druhy piva si za poslední rok u zákazníků získaly tak obrovskou oblibu, že se podíl plechovkového piva zvýšil na 6,5 procenta celkového výstavu. Takže dnes už z pivovaru odchází zhruba každé patnácté pivo v plechu,“ zmínil ředitel Havlík.

Pivovar plánuje, že letos na trh dodá celkem dvanáct milionů plechovek. V budoucnu do nich hodlá i díky dalšímu nárůstu exportu stáčet až pětinu celkového výstavu.

Automatická stáčecí linka má roční kapacitu až sto milionů plechovek. Výroba běží v pivovaru na jednu směnu.

Vlastní plnicí linkou ušetří i liberecký pivovar

Vlastní plnicí linku buduje také liberecký pivovar Konrad. V plechu budou třetinky i půllitry. „V nejbližších týdnech by měla být linka hotová,“ uvedl šéf marketingu v Konradu Pavel Regner. Zatím si pivovar nechává pivo do plechovek plnit u externích dodavatelů. V nabídce má už čtyři druhy piv.

„Poptávka po plechovkovém pivu vzrůstá. Nejen v České republice, ale i v zahraničí. Je to trend. Spoustě lidí vyhovuje plechovka kvůli skladnosti nebo váze. Vlastní plnicí linka nám samozřejmě také zlevní provoz,“ řekl Pavel Regner.

Plechovky jsou podle něj výhodnější také pro přepravu. Náklad je lehčí. „Na druhou stranu stále mnoho zákazníků považuje za ten správný materiál pro pivo jen sklo,“ uzavřel Regner.