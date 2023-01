Festival nabídne svrchně kvašená piva, návštěvníci ochutnají až sto druhů

„V Liberci a jeho okolí není žádný jiný pivní festival. Navíc je unikátní především tím, že je zaměřený jen na jeden pivní styl, a to svrchně kvašená, většinou silná piva. Letos poprvé tam budou i lehčí piva, kterým říkám ‚proplachy‘, aby se lidé mohli propláchnout,“ zve na akci pořadatel a provozovatel Azylu Jan Horáček. Podle něj nebudou chybět ani točená nealkoholická piva.

Naopak pro milovníky opravdu silných piv bude v areálu k dispozici výčep na korbě nákladního vozidla Praga V3S. „Tam budou k dostání nejsilnější pivní zvěrstva nad 20°,“ usmívá se Horáček.

Celkem budou moci návštěvníci v několika patrech pivního baru ochutnat až sto druhů svrchně kvašených piv. Součástí programu, který dnes začne už v 11 hodin, budou i přednášky. O svoje vědomosti a zkušenosti se podělí například Pavel Palouš, který v minulosti obdržel ocenění Sládek roku.

„Pavel začínal ve frýdlantském pivovaru Albrecht, přes hostování v Zichovci se dostal do Cobolisu a máme takové tušení, že se rýsuje něco vlastního,“ naznačuje Horáček.

Chybět nebudou ani tradiční koncerty. „Jako každý rok se představí legendární Alco-coma, zahraje i kapela Koko Noise. Velice se těšíme také na koncert Jolly Joker and The Plastic Beatles of the Universe – hvězdy devadesátých let zahrají poprvé v Azylu a bude to opravdu zážitek,“ dodává Jan Horáček. Vstup na populární pivní akci je jako každý rok zdarma.