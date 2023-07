Karel IV. vládne obřímu pískovišti v Doksech, sochař tvoří osobnosti z písku

Slavný český král Karel IV. a významný básník a prozaik Karel Hynek Mácha se díky sochaři Bosambovi setkávají v bývalé tělocvičně v areálu zámeckého parku v Doksech. Tedy jejich až čtyřmetroví dvojníci z písku a vody, kteří povstali v bezpečném prostředí čtyř stěn. Zatímco venku by je ohrožovaly letní deště nebo občasné kroupy, v interiéru mohou podle sochaře „žít“ takřka nekonečně dlouho. Základem je správný písek.

Musí být kopaný a nepraný, a aby se sochy po vyschnutí zpevnily, musí obsahovat také příměs jílu. Čím jemnější je, tím jemnější detaily má koruna nebo výraz Karla IV. „Je to největší socha a zároveň nejpropracovanější v detailech. Jedná se přece jenom o krále,“ míní sochař. Nejvhodnější písek objevil po týdnech pátrání v pískovně ve Velkém Grunově. Odtud bylo třeba sto tun písku přepravit do tělocvičny.

„Doprava písku úzkým vjezdem do zámeckého parku byla napínavá, do tělocvičny jsme ho dostali pásovým dopravníkem, který jsme vložili do vysazených oken,“ popisuje umělec.

A že by návštěvníci časem ve svých ponožkách nebo na podrážkách bot písek vynosili, se Bosambo nebojí. „Jen ať ho vynášejí, pronájem tělocvičny máme na pět let, takže při sto tunách mají co dělat,“ směje se.

Návštěvníkům mezi sochami vymetl cestičky, v jejich těsné blízkosti by se už pohybovat neměli. Písková socha podle něj venku vydrží i několik měsíců, kdežto v interiéru takřka bez omezení. Výstavu v zámeckém areálu plánuje sochař obměňovat, aby se lidé měli na co nového těšit a důvod se vracet.

Vystavuje v Číně i v Kolumbii

„Myslím, že takové akce, jako je expozice soch z písku v Doksech, může přilákat k návštěvě turisty i z poměrně velké dálky. Kulturní akce podporujeme z našeho dotačního programu, ale v tomto případě organizátor o dotaci nežádal,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch. Bosambo přiznává, že vytvoření výstavy stálo hodně peněz, tyto investice budou nutné při každé její obměně.

Letošním tématem jsou Doksy a okolí – významné osobnosti a architektura. Kromě jmenovaných postav čekají na návštěvníky také zmenšeniny známých staveb, například Bezdězu či komiksoví kamarádi ze Čtyřlístku.

Bosambo přes dvacet let cestuje po celém světě, kde tvoří sochy z písku a ledu. Společně s dalšími sochaři vytváří i ohromná sousoší. Kromě Evropy zanechal svou profesní stopu i v Číně, Jižní Koreji, Saúdské Arábii či Kolumbii. V Čechách, kde považuje za tradiční sochařský materiál dřevo a pískovec, dělá velké exteriérové sochy, převážně z dubu.

Jako první se s osobnostmi setkaly děti

Před oficiálním otevřením si mohly sochy prohlédnout jen místní děti, které neskrývaly své nadšení. Prvními návštěvníky v zákulisí byli Motýlci z MŠ Pražská. „Všimli jsme si, že v zadní části parku je poslední týdny neobvyklý ruch a víc písku než na naší školní zahradě. A když jsme se dozvěděli, že se zde 1. července otevře výstava obřích pískových soch, byli jsme zvědaví, jak si tak velikou sochu můžeme udělat na našem pískovišti,“ vzpomíná Martina Foglová, zástupkyně ředitelky MŠ.

Tomáš Dostál alias Bosambo, který po skončení letní sezony plánuje uspořádat také workshopy, si svou přezdívku nese z mládí ze sportovního prostředí. Pod jeho občanským jménem ho prý neznají ani výtvarníci, ani sportovci.

„Vlastní jméno nepoužívám,“ komentuje umělec, který deset let trénoval mládež v rychlostní kanoistice. K tomuto sportu dovedl také svého syna Josefa, čtyřnásobného olympijského medailistu. Původně je konstruktérem, dále vystudovaným pedagogem a později se vyučil řezbářem. Sochařině už ale mnoho let věnuje všechen svůj profesní život. „A stále mě to baví,“ přiznává.