Vrtulník mohl ve vývrtkách spadnout na zem, říká pilot, kterého ohrožoval dron

Pilot společnosti DSA Tomáš Jerje létá už jedenáct let, z toho šest let pro záchranáře. Ve středu se společně s lékařem a záchranářem ocitl ve velmi nebezpečné situaci, kdy vzlet jejich vrtulníku Eurocopter EC 135 z heliportu liberecké nemocnice ohrožoval neznámý dron.
Co se přihodilo?
Přiletěli jsme s pacientem na heliport. Během předávání jsme dostali dotaz od dispečinku, jestli můžeme zrealizovat další vzlet – tedy zda máme palivo a vybavení – k pacientovi v České Lípě, který selhával. Prim hrála rychlost. Řekli jsme, že ani nepůjdeme tankovat a rovnou vyzvedneme pacienta v České Lípě a poletíme s ním do Prahy. Když jsme nakládali batožinu a lehátka do vrtulníku, ozval se mi dispečink a říkal, že někdo volal na 155, že v blízkosti heliportu poletuje neznámý dron, a ať si na to dáme pozor. Sdělil jsem to doktorovi a záchranáři a šli jsme se podívat, jestli ho neuvidíme. Chvíli jsme ho nemohli najít, protože byl pod úrovní heliportu, ale během chvíli jsme ho zahlédli zhruba třicet metrů od nás pod úrovní heliportu. Vznášel se, sunul se blíž k nám, měnil výšku a oblétával to tam.
Pokud by dron prošel zadní vrtulkou, její účinnost by zanikla. Buď by se přervala hřídel, nebo ovládání.