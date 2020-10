Kocour má po útoku díru v tlapce, střelci hrozí až dva roky vězení

Střelec pálil na ročního domácího kocoura Fouska v neděli 27. září v době od 11.00 do 11.45.

„Neznámý střelec si ho vzal na mušku nejspíš v zastavěné části obce. Podle vyjádření majitele se kocour zdržuje v blízkosti domu a chodí ven jen na krátké vycházky. Z té nedělní se vrátil s prostřelenou přední tlapkou,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Zranění si vyžádalo okamžitý zákrok veterináře. Kocour dostal i léky proti bolesti.

„Fousek nyní doma polehává a rodina ho vozí na veterinární stanici na čištění rány a na převazy,“ zmiňuje Baláková a upozorňuje na nebezpečné jednání pachatele.

„To, že si někdo ve vesnici trénuje své střelecké schopnosti na živém zvířeti, nebo takto vyjadřuje svůj vztah k domácím mazlíčkům svých sousedů, je velmi znepokojivé. Co když příště střelec kočku mine a zasáhne jiný cíl, který mu náhodou vběhne do rány? A co když to bude tentokrát člověk?“ zamýšlí se.

Případem se nyní zabývají kriminalisté, kteří pachatele podezírají z týrání zvířat. Za to mu hrozí až dva roky vězení.