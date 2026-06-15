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Z pracích papírků vybudovala milionový byznys. Doubková nechce růst na sílu

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Zakladatelka EcoHausu Petra Doubková | foto: EcoHaus

Eliška Marinská
  14:00
Ještě před pár lety vytvářela první produkty jako studentský projekt na Technické univerzitě v Liberci. Dnes její firma EcoHaus vyrábějící ekologickou drogerii od pracích papírků po univerzální čističe roste. Zakladatelka Petra Doubková nyní vstupuje do nové fáze. Místo rychlého růstu řeší stabilitu a chtěla by opravit starou továrnu.

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Z pracích papírků vybudovala milionový byznys. Doubková nechce růst na sílu

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Zakladatelka EcoHausu Petra Doubková

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