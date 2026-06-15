Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře si převzala liberecká zoo
Česká inspekce životního prostředí rozhodla o zabavení lvice Elsy, kterou nelegálně choval zápasník Karlos Vémola. Ten podle inspekce nebyl schopný doložit zákonný původ chráněného zvířete. Ze...
Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů
Přípravy na příjezd Arnolda Schwarzeneggera do Prahy vrcholí. Za necelý týden přivítá palác Žofín legendárního hollywoodského herce, kulturistu a také bývalého guvernéra Kalifornie, který se na akci...
Cimrmanovskou jízdu bičoval hustý liják, cyklisty vítal v cíli Zdeněk Svěrák
Ani hustý déšť neodradil přes sedmdesát cyklistů na historických kolech, kteří v sobotu vyrazili na spanilou jízdu po Cyklostezce Járy Cimrmana. V cíli, u kostela svatého Františka z Assisi v...
Slavia dojednává rekordní obchod. Z Liberce míří do Edenu další dvě posily
Pražská Slavia je podle informací iDNES.cz blízko dokončení dalšího přestupu. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů blízkých oběma klubům se na základním rámci dohody domluvili liberecký majitel...
Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka
Vedení Libereckého kraje chce podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyřešit krizi na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jednal dnes proto se školskou radou, studenty,...
Z pracích papírků vybudovala milionový byznys. Doubková nechce růst na sílu
Ještě před pár lety vytvářela první produkty jako studentský projekt na Technické univerzitě v Liberci. Dnes její firma EcoHaus vyrábějící ekologickou drogerii od pracích papírků po univerzální...
Uzavírka u „sněhuláka“ ucpala Liberec, skutečný test ale teprve přijde
Na jednom z nejvytíženějších dopravních uzlů v Liberci začala v neděli 14. června oprava mostů a s ní spojená dopravní omezení. Větší zátěžová zkouška ale pravděpodobně řidiče na silnici I/35 teprve...
Legenda stolního tenisu okouzlila Liberec. Náš sport spojuje generace, říká Waldner
Švéd Jan-Ove Waldner, světová legenda stolního tenisu, olympijský šampion ve dvouhře z roku 1992 a šestinásobný mistr světa, se představil na čtvrteční exhibici v Liberci. V rozhovoru pro iDNES.cz...
Návrat na Rock for People. Z pásků na ruku jsou designové desky stolů
Druhý dech použitým festivalovým páskám, které na svých zápěstích nosili účastníci Rock for People, vdechla Technická univerzita v Liberci (TUL) ve spolupráci s Diakonií Broumov. Tisíce náramků,...
Cimrmanovskou jízdu bičoval hustý liják, cyklisty vítal v cíli Zdeněk Svěrák
Ani hustý déšť neodradil přes sedmdesát cyklistů na historických kolech, kteří v sobotu vyrazili na spanilou jízdu po Cyklostezce Járy Cimrmana. V cíli, u kostela svatého Františka z Assisi v...
V Jablonci zakládají nový rodinný festival, uzavřou kvůli němu dopravní tepnu
Nový jablonecký festival se zaměří na rodinu a sousedské setkávání ve veřejném prostoru. Premiérový ročník takzvané Rodinády se uskuteční v sobotu 13. června v okolí přehrady, budou jej doprovázet...
Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů
Přípravy na příjezd Arnolda Schwarzeneggera do Prahy vrcholí. Za necelý týden přivítá palác Žofín legendárního hollywoodského herce, kulturistu a také bývalého guvernéra Kalifornie, který se na akci...
Vandal poničil oblíbené místo v Českém ráji, sprejem počmáral pískovcové bloky
Neznámý vandal posprejoval v Českém ráji oblíbené turistické místo. V Hruboskalském skalním městě v Sedmihorkách poničil pískovcové bloky u Josefova pramene. Čin už vyšetřuje policie.
Magie, tajemství a ženská síla. Oceňované Žítkovské bohyně ožijí v Liberci
Horské léčitelky s magickou mocí přivede na jeviště Malého divadla adaptace oceňovaného románu Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. Premiéra příběhu podle skutečných událostí o ženské síle a hledání...
Je napřed, já v jeho věku ještě nechytal. Hanuš žije i synovou kariérou
Fotbalové jméno Jan Hanuš je v posledních letech neodmyslitelně spjato s FK Jablonec, kde je zkušený gólman už dlouho jasnou jedničkou. V líhni severočeského klubu už vyrůstá jeho nástupce se jménem...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Diváci se smějí víc, než jsem čekal. Filmu pomohla šuškanda, říká Jan Svěrák
Před dvěma týdny poslal režisér Jan Svěrák do kin novinku Pět švestek. Od té doby objíždí kinosály a sleduje, jak diváci reagují na komedii o naději, ale také chřadnoucím těle i mysli. „Pleny čekají...
Luxus v lese načerno? Dřevěné treehousy v přírodním parku na Ještědu řeší inspekce
Tři dřevěné domky v korunách stromů v přírodním parku Ještěd nabízejí romantické ubytování s výhledem do krajiny za několik tisíc korun za noc. Podle úřadů ale vznikly bez potřebného souhlasu....