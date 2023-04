Prezident Pavel si popletl planety, na besedě došlo i na kritiku vlády

Ovšem ani on neodpověděl bez chyby. Prohodil totiž Merkur a Pluto s tím, že Merkur označil za vyřazenou mikroplanetku.

Během besedy se ale prezident opakovaně vyjádřil i ke špatné komunikaci vlády s veřejností. Podle něj nezvládá prodat a vysvětlit ani věci, které dělá dobře. Přitom už během odpoledne kritizoval vládu premiéra Petra Fialy, že velice špatně komunikuje s obcemi a vedením krajů v otázce rušení poštovních poboček nebo finančních úřadů.

„Určitě by se některé věci daly dělat líp. Ale i ty, které dělá dobře, tak neumí pořádně prodat, neumí pořádně vysvětlit. A to snižuje i to dobré, co udělá vůči veřejnosti. Je to věc, která nejenom této vládě, ale celé zemi škodí,“ řekl Petr Pavel.

Právě vládní přístup ke sdělování informací veřejnosti chce Pavel s Fialou řešit na jejich schůzce na začátku května.

Lidé v sále se mimo jiné ptali také na důchodovou reformu nebo na příspěvky za péči o hendikepované blízké.

Pavel: Blížíme se k dluhové pasti

„Nemáme zvlášť důchodový rozpočet, máme jeden rozpočet, kde je speciální důchodový účet. A ten je dlouhodobě v minusu. Na důchody si půjčujeme stále víc a víc. A dostáváme se do situace, kdy se začínáme blížit k dluhové pasti,“ odpověděl Pavel na jeden z dotazů týkající se snížení valorizace důchodů.

Na otázku možného státního bankrotu pak Pavel odpověděl, že Česko k němu má ještě daleko, ale je potřeba si připustit, že podobná varianta existuje. Připomněl tak situaci v Řecku, které muselo v roce 2010 právě státní bankrot vyhlásit.

Mimo dotazů na fungování státu a politickou situaci ale prezident odpovídal i na osobnější otázky. Prozradil například že rád poslouchá rockovou muziku nebo že na Liberecku má několik svých přátel, které pravidelně navštěvuje.

Přidal například i historku z doby svého působení v čele NATO, kdy mu v Bruselu bylo nabídnuto skočit padákem z horkovzdušného balonu.

„Když jsme vystoupali do těch asi pěti set metrů, tak jsem se na něj otočil a řekl mu, že se mnou opravdu skákat nemusí a že stačí, když počká dole,“ dodal na adresu své ochranky, která ho v koši balonu doprovázela.

Po konci besedy prezident rozdal několik podpisů a fotografií, a ukončil tím jednodenní návštěvu Libereckého kraje.