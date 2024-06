Sklářství zaslouží podporu. Lépe mu bylo v minulém režimu, říká kurátor

Jak je na tom teď české sklo? Jde pořád o celosvětový fenomén?

Rozhodně se nemusíme tvářit skromně. Z hlediska naší velikosti, když vezmete počet obyvatel a rozlohu státu, jsme jednička. Na takto malém místě máte takové množství různých způsobů zpracování skla, od těch nejsofistikovanějších až po ručně vyrobenou perličku, že to nikde jinde neexistuje. Je to neuvěřitelná koncentrace a je to zázrak. Zázrak se vším všudy, že se sklářství podařilo po celou dobu udržet za jakýchkoliv politických a ekonomických podmínek.

Do zahraničí vyvážíme plus minus nějakých osmdesát procent výroby, takže jde skoro o čistý devizový zisk.