Kellner létal vrtulníkem na Jizerku. Přál místním podnikatelům, ať se drží

„Byl to příjemný člověk. Krátce jsem si s ním popovídal, když byl u nás na čaji,“ vzpomíná na návštěvu nejbohatšího Čecha Vojtěch Adamský, provozovatel chaty Pešákovna, která leží zhruba kilometr od Kellnerovy rozlehlé chalupy.

„Rád sportoval, běhal tady jak v zimě na lyžích, tak v létě. Někdy přiletěl vrtulníkem na svůj heliport, jindy zase přijel normálně autem,“ přibližuje Adamský a vybavuje si své poslední setkání s mužem, jehož jmění se odhaduje na bezmála 300 miliard korun.



„Naposledy tu byl v únoru nebo v lednu, krátce předtím, než jsme museli úplně zavřít. Řekl nám, ať se držíme. Ještě předtím nám sem posílal lidi, když byl zrovna v Polsku.“ Podle Adamského měl Kellner na Jizerce dobré vztahy. „Byl v pohodě, navštěvoval tady všechny chalupy.“

Jeho slova potvrzuje i provozovatel další restaurace a hotelu nedaleko Kellnerova sídla, který si nepřál uvést jméno. „Já ho znal velice dobře, byl to hodnej člověk.“



Podle předsedy Českého svazu ochránců přírody Pavla Byrona, který provozuje zdejší Muzeum Jizerských hor, jezdil Kellner na svou chatu především ve všední dny. Vyhýbal se tak davům turistů, kteří sem míří v zimě na lyže nebo v létě na pěší či cyklistické túry. Podle něj měl navíc velmi dobrou pověst. „O lidech, co bydlí na Jizerce, se hodně drbe. O něm se nedrbalo téměř vůbec,“ zmiňuje předseda ochránců přírody.

Na Petra Kellnera vzpomínají i lyžaři, kterých na Jizerce v den oznámení tragédie bylo kvůli vládním opatřením pomálu. „Byl tu užitečný, nechal tu udělat silnici a zařídil fůru věcí. Je to škoda, určitě to bude mít dopad,“ svěřil se běžkař Jan Fejkl, který na Jizerku jezdí z Jablonce nad Nisou už třicet let.

„Viděl jsem ho několikrát, létal sem helikoptérou, to se nedalo přehlédnout. Ale jinak byl dost tichý, moc se neukazoval na veřejnosti, měl svůj soukromý život,“ dodává Fejkl.

Jeho heliport využívají záchranáři

Přítomnost nejbohatšího Čecha na Jizerce jistě ocenili i turisté, kteří v Jizerských horách utrpěli úraz a museli být letecky transportováni do nemocnice. Heliport u Kellnerova sídla totiž sloužil i leteckým záchranářům.

„Jeho heliport aktivně využíváme. Je plně zkolaudovaný a určen pro přistávání vrtulníků. On ho vybudoval a složky Integrovaného záchranného systému ho mají k dispozici. Kdyby tam ten heliport nebyl, museli bychom přistávat na místech, která k tomu nejsou optimální,“ přiznává šéf Horské služby ČR a bývalý dlouholetý náčelník Jizerských hor René Mašín.

Petr Kellner, rodák z České Lípy, který absolvoval obchodní akademii v Liberci, získal chalupu na Jizerce před zhruba patnácti lety. Roubené stavení bylo z velké části prohnilé, musel je nechat zbourat a postavit jeho repliku. Bylo to vůbec poprvé, kdy se na Jizerce objevil stavební jeřáb.

Miliardář si vždy hlídal soukromí, možná proto si vybral právě Jizerku, kde nežije trvale více než stovka lidí a je tu jen pár stavení. Chalupa je navíc schovaná za kopcem, mimo frekventované turistické trasy.