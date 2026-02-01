Jsme na Jizerské 50, jedné z největších sportovních událostí v kraji. Jaký je váš vztah ke sportu?
Ke sportu mám a vždycky jsem měl poměrně kladný vztah. Jako kluk jsem hrál fotbal i hokej.
Tuším, že aktivně hrajete tenis?
K tenisu a dalším sportům jsem se dostal mnohem později, protože fotbal byl zadarmo, hokej byl za rohem a tenis byl drahý. Nejvíc v módě byl v sedmdesátých letech. Všichni hráli tenis, jenom já pořád ne. Muzikanti, herci, všichni se do něj zbláznili. V roce 1973 jsem koupil takový domeček a soused měl vedle velkou zahradu. Tak jsem mu říkal: Co kdybychom tady postavili tenisový kurt? Za rok jsme ho skutečně postavili a od té doby hraju tenis.
Doufám, že tam bude nějaké ohřívadlo. Mrznou prsty a člověk pak ani neví, co hraje. Ztrácí cit, a to je nepříjemný.