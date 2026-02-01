Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Fotogalerie 10

Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Jan Pešek
  15:33
Od úst mu šel kouř, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti Jizerské 50. Ještě před vystoupením prozradil v rozhovoru pro iDNES.cz, jaký má vztah k tomuto regionu a kterého slavného muzikanta pozval na oslavy blížících se 65. narozenin kapely.

Jsme na Jizerské 50, jedné z největších sportovních událostí v kraji. Jaký je váš vztah ke sportu?
Ke sportu mám a vždycky jsem měl poměrně kladný vztah. Jako kluk jsem hrál fotbal i hokej.

Tuším, že aktivně hrajete tenis?
K tenisu a dalším sportům jsem se dostal mnohem později, protože fotbal byl zadarmo, hokej byl za rohem a tenis byl drahý. Nejvíc v módě byl v sedmdesátých letech. Všichni hráli tenis, jenom já pořád ne. Muzikanti, herci, všichni se do něj zbláznili. V roce 1973 jsem koupil takový domeček a soused měl vedle velkou zahradu. Tak jsem mu říkal: Co kdybychom tady postavili tenisový kurt? Za rok jsme ho skutečně postavili a od té doby hraju tenis.

Doufám, že tam bude nějaké ohřívadlo. Mrznou prsty a člověk pak ani neví, co hraje. Ztrácí cit, a to je nepříjemný.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026)

Od úst mu šel kouř, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti...

1. února 2026  15:33

ONLINE: Liberec - Zlín 0:0, domácí hájí elitní šestku i před soupeřem

Zlínský záložník Joss Didiba si kryje míč před Lukášem Letenayem z Liberce.

Liberečtí fotbalisté uzavírají šestici nejlepších mužstev v tabulce, ale zas tak luxusní náskok nemají. I proto chtějí své postavení udržet i po dvacátém kole Chance Ligy, kdy hostí nováčka ze Zlína....

1. února 2026  15:15

Osečná plánuje stezku do Chrastné. Zvýší bezpečí a napojí se na cyklomagistrálu

Plán stezky mezi Osečnou a Chrastnou

Město Osečná plánuje pro cyklisty a chodce stezku. Tamní zastupitelé zahajují její projektovou přípravu do Chrastné. Chtějí zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a zároveň napojit trasu na Zelenou...

1. února 2026  8:09

V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

S pestrobarevnými Teletubbies si je nespletete, ale chodí také v overalech, jen v designu české vlajky. Jsou nepřehlédnutelní, uvidíte je i na zimní olympiádě v Miláně při hvězdně obsazeném hokejovém...

1. února 2026

Teplický kat znovu udeřil. Jawa potěšilo prominutí trestu, gól věnoval Chramostovi

Jablonecký Lamin Jawo reaguje v zápase s Teplicemi.

Jen potvrdil, že je nemilosrdným katem Teplic. Jablonec je porazil potřetí v řadě těsně 1:0, Lamin Jawo pokaždé vstřelil vítězný gól. Po posledním podzimním utkání to přitom podle regulí vypadalo, že...

31. ledna 2026  21:10

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil...

31. ledna 2026  20:45

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Odešla z azylového domu, děti dala známému. Policie našla ženu z České Lípy

ilustrační snímek

Kriminalisté pátrali po čtyřicetileté ženě z České Lípy. Matka dvou dětí odešla v pondělí 26. ledna z azylového domu s tím, že si musí něco zařídit. Své dva nezletilé syny odvedla ke kamarádovi, aby...

29. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  31. 1. 8:07

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

30. ledna 2026  14:28

Kontrola po sebevraždě úředníka. Liberecký kraj dostal pokutu za chyby v odměnách

Krajský úřad Libereckého kraje, v popředí nová náplavka. (17. listopadu 2025)

Krajský úřad v Liberci dostal od Státního úřadu inspekce práce pokutu 120 tisíc korun za to, že zaměstnanci nedostávali zaplaceno za celou odpracovanou dobu. Inspektorát kontroloval krajský úřad po...

30. ledna 2026  14:14

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

30. ledna 2026  12:45,  aktualizováno  13:52

