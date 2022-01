Vnuknutí na mateřské. Z plenek pro syna se vyklubal milionový byznys

Když našila dostatek plenek a kalhotek synovi, rozhodla se jednu vystavit na portálu Fler. Prodala se ještě ten den. „Nenapadlo mě, že by se někomu mohly líbit, a už vůbec ne, že za pár let je budeme dodávat do Chile, na Tahiti, do Kanady…,“ vzpomíná podnikatelka, která vystudovala na Karlově univerzitě obor sociální politika a pracovala s drogově závislými.

Pod značkou Petit Lulu funguje firma od roku 2013, o rok později se manželé přestěhovali z Harrachova do Jablonce nad Nisou. Z malé šicí dílny, která vznikla v původně dětském pokoji, se postupně stal podnik s 30 zaměstnanci a ročním obratem kolem 50 milionů korun. Lucie už se nemusí věnovat šití, ale je manažerkou firmy. Její manžel Lukáš je hlavní „kreativec“, který se zabývá focením, grafikou, e-shopem a chodem dílny.

Firma v současnosti nabízí několik desítek druhů plenek, savých kalhotek a dalšího vybavení, vše s lákavým designem. „Postupně jsme vystřídali řadu střihů, než jsme našli ten ideální. Zpočátku jsem je testovala na synovi,“ směje se podnikatelka.

I když nejsem militantní ekoterorista, myslím, že látkové pleny mají smysl. Lucie Hladíková zakladatelka firmy Petit Lulu

Najít správný materiál bylo podle ní složitější. Nezáleží totiž jen na tom, jak savé, měkké a příjemné jsou pleny, když je koupíte, ale jestli bude mít stejné vlastnosti i po dvou letech intenzivního praní. „Zkoušeli jsme několik druhů látek, na jedné jsme dokonce málem zkrachovali. Zákazníkům jsme je museli vyměnit, i když chyba nebyla na naší straně,“ vysvětlila Lucie Hladíková.

Nakonec zůstali u ověřeného bambusového froté. Zájem o látkové plenky byl ale naštěstí stále velký, postupně se trh rozrostl za hranice země i Evropy. Klasické šicí stroje přestaly brzo stačit a manželé začali pořizovat další vybavení.

„Jsme pro automatizaci, protože díky ní dokážeme ušetřit na materiálu i zkvalitnit výrobu a můžeme konkurovat i zahraničním plenám,“ komentuje Lucie Hladíková. Kromě toho nemusí likvidovat tolik odpadu. Hladíkovi se totiž snaží o maximální udržitelnost a zužitkovávají proto zbytky látek pro další výrobky. V regionu by se také chtěli formou sdílení propojit s dalšími podniky a nabízí jim proto možnost využít jejich nejdražší vybavení, řezací stroj látek – cutter, a pomoc v rámci automatizace výroby.

„Jsme držitelem certifikátu ISO 9001, který je zárukou kvality pro naše partnery,“ dodala podnikatelka a pokračovala: „Pro mě je důležité tomu, co dělám, věřit. A i když nejsem militantní ekoterorista, myslím, že látkové pleny mají smysl.“