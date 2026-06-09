Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hrozně náročný kurz a spousta těžkých témat. Bezdětní manželé se stali pěstouny

Autor:
  15:24
Rozhodli se, stát se pěstouny. Manželé z Liberecka s láskou pečují o dvouletého Jáchyma, aniž by věděli, jak dlouhý čas jim společně zbývá. „Dlouho jsme se snažili založit biologickou rodinu a nedařilo se nám. Tak jsme začali pátrat po náhradním rodičovství a narazili jsme na pěstounství,“ líčí Jana Kubátová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Unsplash

Třicátníci Jana a Tomáš Kubátovi z Liberecka otevřeně hovoří o přípravách a své první zkušenosti s pěstounstvím. Shodují se, že ani přes výzvy, které to občas obnáší, rozhodně nebude tato zkušenost jejich poslední. (Kvůli ochraně dítěte a na žádost respondentů pozměnila redakce iDNES.cz jejich jména.)

Největší smysl manželům dávalo dlouhodobé pěstounství. Měli strach, že celý proces a vůbec to, než dostanou dítě do péče, bude trvat roky. Jakmile se ale rozhodli, šlo to prý velmi rychle.

„Na jaře jsme se domluvili, že do toho půjdeme. Kontaktovali jsme OSPOD, kde jsme si domluvili schůzku,“ popisuje Kubátová. Mimo jiné zde řešili, jak staré dítě jsou ochotni přijmout. Podstoupili psychologické vyšetření, OSPOD byl na návštěvě u nich doma a v srpnu nastoupili na čtyřměsíční kurz.

Učili se o traumatizovaných dětech, jak zvládat projevy jejich chování, jak se vyvíjejí. „Nacítit se, jak se asi cítí oni,“ přibližuje Tomáš Kubát. „Hodně to bylo o našich emocích. Měli jsme individuální rozhovory se sociálními pracovníky. Museli jsme tam otevírat a mluvit o svých těžkých věcech,“ vzpomíná jeho žena.

Kojenecké ústavy končí. Pěstounů stále není dostatek, míní ředitelka centra

Podle ní odborníci zkoumali například to, jak by přijali odchod dítěte z jejich péče. „Bylo to hrozně náročné. Hrozné a náročné,“ neskrývá Kubátová.

Velké množství otázek se kromě emocí zaměřovalo na jejich osobnost, zvládání stresových situací, trávení volného času, na partnerské záležitosti, ale i na to, jak by reagovali, kdyby počali vlastní dítě. „Ptali se nás na všechny možné scénáře a možnosti, co by mohly nastat,“ dodává.

Navázali jsme skvělý vztah s pěstounkou, od které jsme si Jáchymka přebírali. Je hodně důležité, aby to šlo hladce a aby byl pro dítě přechod co nejjednodušší.

Jana Kubátovápěstounka

Jakmile kurz úspěšně dokončili a podepisovali dokumenty, že jsou pěstouny, už pro ně měli dítě. Jáchym žil u své matky, poté se dostal do přechodné péče a následně do rodiny Kubátových. Pro Janu s Tomášem představoval úplně první seznámení s rodičovstvím.

„Navázali jsme skvělý vztah s pěstounkou, od které jsme si Jáchymka přebírali. Je hodně důležité, aby to šlo hladce a aby byl pro dítě přechod co nejjednodušší,“ myslí si Kubátová.

Za Jáchymem jezdili novopečení pěstouni nejdříve na návštěvu zhruba jednou týdně. Aby je viděl, aby si na ně zvykl. Návštěvy postupně navyšovali.

Společně strávený čas pomohl

„Brali jsme ho na procházky, pak zase s pěstounkou jezdili k nám, aby se podíval, jak to u nás vypadá,“ říká Kubát. „A pak už ho tam jednou nechali,“ směje se jeho manželka.

„Všechno bylo nové. Učili jsme se. Týden jsem si vzal volno v práci, abychom byli doma všichni,“ doplňuje Kubát. Prvních pár dní byl roční chlapec nejistý, ptal se na přechodnou pěstounku i na to, kde je. Jestli za ním přijde a co se vlastně děje.

„V té době moc neuměl mluvit, takže to bylo dost neverbální. Hodně jsme ho utěšovali a vysvětlovali. Postupem času si zvykl a už to bylo fajn,“ konstatuje Kubátová, která je s dítětem na rodičovské dovolené. Nedokáže si představit, že by přijali starší dítě – člověk má závazky a povinnosti, chodí do práce a dítě hned musí dát do systému.

U týraných dětí jsme mnohdy překvapené, co vše je možné, říká šéfka domova

„Takhle to bylo krásné. Byli jsme spolu rok doma, kdy jsme si mohli na sebe zvyknout, sžívat se, poznávat se. Fakt to bylo potřeba,“ je přesvědčena pěstounka. Nyní chodí Jáchym do školky.

S jeho biologickou matkou jsou v pravidelném kontaktu, o syna se zajímá. Podle Kubátové je kontakt dítěte s rodičem – pokud je bezpečný a má svá pravidla – důležitý, aby si utvořilo obrázek samo o sobě. Ať je prý Jáchymova matka jakákoliv, nějaká domluva s ní je a nikdy s ní nejdou do sporu.

Někdy zkrátka musejí něco překousnout. „Snažíme se s ní vycházet dobře, protože to je o Jáchymkovi, ne o nás a našich potřebách. Je to o něm,“ zdůrazňuje žena.

Neskrývají, že nejsou jeho rodiči

Byť je automaticky začal oslovovat mami a tati, Kubátovi před hochem neskrývají, že nejsou jeho rodiči. Krátce po příchodu do rodiny mu začali číst terapeutickou pohádku, která srozumitelně popisuje situaci dětí v náhradní péči.

„Je tam příběh zvířátek (jsou to medvídci), kteří se nemohou o své dítě (které je tam vyobrazené také jako medvídek) starat. Tak jde k rodině veverek,“ vypráví Kubátová. Jáchymovi pěstouni vše s ohledem na jeho věk vysvětlují.

„Myslím, že to po svém pochopil,“ domnívá se muž. „Že nejsme jeho rodiče a že mamku má jinde,“ přitakává žena po jeho boku. „Že jsme veverky,“ směje se manžel. „A že on je medvídek,“ říká s neskrývanou něhou v hlase Kubátová.

V pěstounství chtějí pokračovat

Jak dlouho budou o Jáchyma pečovat, jak zvládají stávající nejistotu a co se stane, když se o něj začne zajímat jeho matka? „Je to pěstounství, takže jsme věděli, že se to může stát,“ shodují se manželé. Pěstounství si vybrali i proto, že kontakt s biologickou rodinou považují za důležitý, proto jej rádi podporují.

„Věděli jsme od začátku, že tady ta možnost je. Teď už se s tím jenom nějak poprat,“ podotýká Kubátová. Podle ní je klíčové si včas říct o pomoc nebo s tím v sobě pracovat.

Přijali by po odchodu Jáchyma do pěstounské péče další dítě? „Rozhodně,“ ujišťují. Maximálně však dvouleté, kdy si ještě nenese takovou zátěž a je možnost si s ním vytvářet pouto a vazbu. Roli hraje i to, že by s ním Kubátová mohla být na rodičovské.

V případě, že by se Jáchymova matka nebyla schopná o svého syna postarat, rádi by jej přivítali opět doma. „Určitě, ptali jsme se na to. Ale takhle to bohužel nefunguje. Automaticky by nám ho nedali. Jáchymek by musel projít celým systémem znovu,“ krčí rameny manželé.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře poputuje do liberecké zoo

Zápasník Karlos Vémola s lvicí Elsou (19. září 2020)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o zabavení lvice Elsy, kterou nelegálně choval zápasník Karlos Vémola. Ten podle inspekce nebyl schopný doložit zákonný původ chráněného zvířete. Ze...

Pnutí na gymnáziu po vyhazovu učitele. Další dali výpověď, studenti protestují

Premium
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se v úterý veřejně loučili s jedním ze svých učitelů, který na začátku dubna dostal výpověď. Na protestní akci vystoupili zástupci studentů i učitelů,...

Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....

Vedení Libereckého kraje chce podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyřešit krizi na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jednal dnes proto se školskou radou, studenty,...

Musel jsem lhát i mámě. Slavík o drsné show Asia Express, emocích i zlomených žebrech

MEZI DOMY. Tomáš Slavík letí mezi domy při slavném městském sjezdu Valparaiso...

Dvacet let se drží ve světové špičce, je mnohonásobným mistrem světa ve fourcrossu a legendou městských sjezdů, v Jablonci pořádá vlastní závod. Až díky vítězství v nedávné televizní reality show se...

Silnice v Českém ráji má zmanipulovanou studii, tvrdí analytik. Bude rychlejší, říká kraj

Premium
Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Kudy povede nová rychlostní silnice mezi Libercem a Hradcem Králové, je už několik let vyřešenou otázkou. Ze tří zvažovaných variant se stát v roce 2015 rozhodl pro severní trasu, která prochází...

Hrozně náročný kurz a spousta těžkých témat. Bezdětní manželé se stali pěstouny

ilustrační snímek

Rozhodli se, stát se pěstouny. Manželé z Liberecka s láskou pečují o dvouletého Jáchyma, aniž by věděli, jak dlouhý čas jim společně zbývá. „Dlouho jsme se snažili založit biologickou rodinu a...

9. června 2026  15:24

Vémolovi odebrali lvici s odstraněnými drápy, zvíře poputuje do liberecké zoo

Zápasník Karlos Vémola s lvicí Elsou (19. září 2020)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o zabavení lvice Elsy, kterou nelegálně choval zápasník Karlos Vémola. Ten podle inspekce nebyl schopný doložit zákonný původ chráněného zvířete. Ze...

9. června 2026  13:08

Část obchvatu České Lípy je hotová, centru uleví od kamionů a tisíců aut denně

Řidičům v České Lípě se uleví, část obchvatu města je hotová.

Řidičům v České Lípě se uleví, část obchvatu města je hotová. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na začátku června zprovoznilo úsek z Dubice do Dolní Libchavy. Na plnohodnotné dokončení celé přeložky...

9. června 2026  11:37

Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....

Vedení Libereckého kraje chce podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyřešit krizi na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jednal dnes proto se školskou radou, studenty,...

8. června 2026  18:25

Hrozí kolaps dopravy? Kraj a ŘSD se přou kvůli souběhu silničních uzavírek

Jedna ze tří na sebe navazujících kruhových křižovatek v Liberci.

Ostrý spor mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic se rozhořel kvůli souběhu oprav na silnicích. Politici se obávají dopravních komplikací, které způsobí oprava mostů na průtahu...

8. června 2026  14:25

Stát omezuje podporu pro sdružení Čmelák. Počet dobrovolníků ale roste

Liberecké sdružení Čmelák zapojilo jen za první čtyři měsíce letošního roku do...

Navzdory omezení státní podpory roste počet lidí, kteří chtějí pomáhat přírodě. Liberecké sdružení Čmelák zapojilo jen za první čtyři měsíce letošního roku do práce už 283 dobrovolníků. Stavěli...

8. června 2026  10:18

Naše vodárenská strategie posílí region, za který neseme odpovědnost

Advertorial
Severočeská vodárenská společnost hledá cestu k udržitelnému hospodaření s vodou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) má pro letošek i další roky ambiciózní plány. Při jejich realizaci se ale může opřít o Strategii 2030+, expertní znalosti i finanční plán, což zaručuje, že...

8. června 2026

Musel jsem lhát i mámě. Slavík o drsné show Asia Express, emocích i zlomených žebrech

MEZI DOMY. Tomáš Slavík letí mezi domy při slavném městském sjezdu Valparaiso...

Dvacet let se drží ve světové špičce, je mnohonásobným mistrem světa ve fourcrossu a legendou městských sjezdů, v Jablonci pořádá vlastní závod. Až díky vítězství v nedávné televizní reality show se...

7. června 2026

Terasovité zahrady zámku Zákupy se dočkají obnovy

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není...

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná. Unikátní terasovité zahrady na zámku v Zákupech by se však měly dočkat rekonstrukce. Zástupci Libereckého kraje,...

7. června 2026  8:07

OBRAZEM: Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky....

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla...

6. června 2026  17:22

Po dvou letech v zámoří se vrací k libereckým hokejistům útočník Rychlovský

Dalibor Řezníček (vlevo) z Olomouce a Jakub Rychlovský z Liberce.

K hokejistům Liberce se po dvou letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Jakub Rychlovský. Uplynulé dvě sezony strávil nejlepší extraligový střelec ročníku 2023/24 v zámoří, kde měl jako nedraftovaný...

5. června 2026  14:46

Do školy na koloběžce nebo na kole. Kraj chce rozhýbat děti i mimo tělocvik

ilustrační snímek

Fyzická zdatnost u dětí se do druhé poloviny 20. století zvyšovala, v posledních dekádách ale nastal zvrat a dochází k poklesu. Výkonnost se teď vrátila na úroveň po první světové válce. Proto se...

5. června 2026  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.