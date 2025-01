Liberec přitvrdí v boji s auty v pěších zónách, došlápne si na donáškové služby

„V 600 případech jsme to řešili domluvou, takže to není taková represe, že bychom rovnou nastoupili a pokutovali. V další polovině jsme to řešili peněžními pokutami, které činí v současnosti 228 tisíc korun,“ vyčíslil primátor Liberce Jaroslav Zámečník a podotkl, že je na zmíněných číslech vidět, že město na pokutách nechce vydělávat. „Určitě nechceme omezovat podnikání, ale potřebujeme pravidla, která budou platit pro každého stejně,“ dodal.

V centru Liberce jsou pěší zóny celkem čtyři, a sice v lokalitách Náměstí Dr. E. Beneše, v Moskevské nebo Felberově ulici a na Soukenném náměstí. Od 1. ledna přichystalo město v těchto místech další zásadní opatření.

„Nově bude umožněný vjezd do pěších zón pouze ráno mezi 6. a 10. hodinou a večer mezi 20. a 22. hodinou. Ve všech ostatních časech bude zóna uzavřená pro zásobování a otevřená pouze pro veřejnost,“ poznamenal náměstek primátora pro technickou správu a IT Jiří Šolc.

Stěhování dostane výjimku

„Každý ví, že třeba v pěší zóně v Moskevské ulici se musí před auty mnohdy doslova uskakovat a ve tmě jsou lidé navíc špatně vidět. Není možné, aby tudy vysokou rychlostí projížděla Foodora a další donáškové služby, protože ti skutečně nejsou žádnou dopravní obsluhou,“ zdůraznil Šolc. V mimořádných případech, jakými je třeba stěhování v pěší zóně, dostanou místní na základě žádosti od města výjimku.

Do budoucna by se město chtělo inspirovat například Brnem, které do centra nainstalovalo chytré kamery. Ty nepovolený vjezd kontrolují samy a řidičům rovnou posílají pokuty.

V letošním roce by pak podle primátora z Fügnerovy ulice u terminálu MHD mohla zmizet také auta taxislužeb, která by nově stála ve vedlejší ulici. Tento krok je jedním z balíčku opatření, jimiž chce město okolí terminálu zbavit temných a nebezpečných zákoutí.