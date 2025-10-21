Peklo obsadily rohaté bytosti, pomáhají od plevele a náletů

Na místě odumřely po napadení patogenními houbami jasany a olše a území začalo zarůstat plevelnými druhy bylin a náletovými dřevinami. Pastva tak pomáhá udržet pestrou mozaiku přírodních stanovišť, hlavně bleduli jarní se tady nebývale daří.
„V tomhle údolí by možná nikdo pastvu nečekal. Dali jsme jí přednost před klasickou sečí proto, že odklízení posečené biomasy by bylo technicky i finančně náročné. Kozy tento problém řeší jednoduše – nechtěnou vegetaci prostě spasou. Je to efektivnější, šetrnější a ve výsledku i levnější způsob než tradiční zásahy,“ uvedl Martin Koláš z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Pastva probíhá na malé ploše o výměře asi 0,3 hektaru v centrální části území mezi potokem a turistickým chodníkem ve velmi náročném, podmáčeném terénu s množstvím popadaných kmenů.
Zvířata se do údolí dostávají spořádaně na vodítkách po stezce z nedaleké kozí biofarmy Nový Dvůr. Ta má s chovem dlouholeté zkušenosti. Stádo šesti až deseti koz je stále pod dozorem a na noc se vrací na farmu. Pase se několikrát týdně, krátce a intenzivně. Pokud vydrží počasí, počítá se s pastvou do konce října.
Podmínky jsou nastaveny tak, aby bylo vše bezpečné, pro návštěvníky i přírodu.
„Kaňonovité údolí a niva Robečského potoka s úzkými roklemi obklopené bloky pískovcových skal vytvářejí speciální podmínky a mikroklima pro různé druhy rostlin a živočichů. Příroda v Pekle je jedinečná. A abychom ji uchovali, musíme jí někdy pomoci méně obvyklými způsoby. Pastva koz je tady zajímavým experimentem, který může ukázat nové cesty, jak o toto cenné území pečovat,“ doplnil Koláš.
8. března 2024