Peklo obsadily rohaté bytosti, pomáhají od plevele a náletů

Autor:
  11:29
Především na záplavy bledulí láká vždy na jaře Národní přírodní památka Peklo u České Lípy. K lepším podmínkám nejen pro tyto vzácné rostliny nyní přispívá i stádo koz, které se objevilo v údolí Robečského potoka.
Pastva koz v NPP Peklo

Pastva koz v NPP Peklo | foto: Šárka Mazánková

Pastva koz v NPP Peklo
Bledule jarní v NPP Peklo u České Lípy
NPP Peklo
6. 3. 2024 - Bledule jarní v Pekle na Českolipsku letos vykvetly v polovině...
10 fotografií

Na místě odumřely po napadení patogenními houbami jasany a olše a území začalo zarůstat plevelnými druhy bylin a náletovými dřevinami. Pastva tak pomáhá udržet pestrou mozaiku přírodních stanovišť, hlavně bleduli jarní se tady nebývale daří.

„V tomhle údolí by možná nikdo pastvu nečekal. Dali jsme jí přednost před klasickou sečí proto, že odklízení posečené biomasy by bylo technicky i finančně náročné. Kozy tento problém řeší jednoduše – nechtěnou vegetaci prostě spasou. Je to efektivnější, šetrnější a ve výsledku i levnější způsob než tradiční zásahy,“ uvedl Martin Koláš z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jarní závan z Pekla: Bledule rozkvetly dříve, míří za nimi davy návštěvníků

Pastva probíhá na malé ploše o výměře asi 0,3 hektaru v centrální části území mezi potokem a turistickým chodníkem ve velmi náročném, podmáčeném terénu s množstvím popadaných kmenů.

Zvířata se do údolí dostávají spořádaně na vodítkách po stezce z nedaleké kozí biofarmy Nový Dvůr. Ta má s chovem dlouholeté zkušenosti. Stádo šesti až deseti koz je stále pod dozorem a na noc se vrací na farmu. Pase se několikrát týdně, krátce a intenzivně. Pokud vydrží počasí, počítá se s pastvou do konce října.

Podmínky jsou nastaveny tak, aby bylo vše bezpečné, pro návštěvníky i přírodu.

„Kaňonovité údolí a niva Robečského potoka s úzkými roklemi obklopené bloky pískovcových skal vytvářejí speciální podmínky a mikroklima pro různé druhy rostlin a živočichů. Příroda v Pekle je jedinečná. A abychom ji uchovali, musíme jí někdy pomoci méně obvyklými způsoby. Pastva koz je tady zajímavým experimentem, který může ukázat nové cesty, jak o toto cenné území pečovat,“ doplnil Koláš.

8. března 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Střelba ve Smržovce. Zemřeli muž a žena, podezřelý je těžce zraněný

Ve Smržovce na Jablonecku se odpoledne střílelo, na místě zůstali dva mrtví - muž a žena. Další muž, kterého policie zadržela jako podezřelého, má těžké zranění. Střílelo se nedaleko školního areálu,...

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Pomsta kvůli ženě, jíž vzali majetek? Bratr střelce promluvil o tragédii ve Smržovce

Premium

V dvojnásobnou vraždu ve Smržovce na Jablonecku pravděpodobně vyústily neshody kvůli majetku. Nad tím, co mohlo seniora podezřelého ze zastřelení dvou lidí k fatálnímu činu dovést, se pro iDNES.cz...

Milion v igelitce za hlavu šéfa Diama. Kdo mohl chtít uplatit hejtmana Půtu a proč

Premium

Loni navštívil libereckého hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půtu starší muž. V igelitce nesl bankovky. Milion korun v hotovosti. Nabízel je výměnou za to, že hejtman skrze vliv...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Peklo obsadily rohaté bytosti, pomáhají od plevele a náletů

Především na záplavy bledulí láká vždy na jaře Národní přírodní památka Peklo u České Lípy. K lepším podmínkám nejen pro tyto vzácné rostliny nyní přispívá i stádo koz, které se objevilo v údolí...

21. října 2025  11:29

Martin Půta po obvinění policie zůstává hejtmanem Libereckého kraje

Martin Půta zůstává ve funkci hejtmana Libereckého kraje, oznámili po společném jednání krajské koalice zástupci Starostů pro Liberecký kraj (SLK) a SPOLU. Půtu policie minulou středu obvinila z...

20. října 2025  15:26,  aktualizováno  15:40

Zoologové z Liberce obnovují mořský ekosystém, na dně sázejí trávu a korály

Obnovení poničeného mořského ekosystému. To je cíl vědců a terénních zoologů z liberecké zoologické zahrady. V oblasti ostrova Bangkaru západně od Sumatry vysazují mořské trávy a korály.

20. října 2025  11:44

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Starostové stojí za obviněným hejtmanem Půtou, v pondělí budou jednat se SPOLU

Kvůli obvinění hejtmana Martina Půty se v neděli sešel mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Půtovi, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, vyjádřil sněm i...

19. října 2025  20:44

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

První Češi v NHL: Ludvig prchal ze sídliště přes rakouský lágr. Vítal ho Gretzky

Premium

Zdálo se, že v NHL může dokázat velké věci. Ve druhé sezoně v New Jersey nastřílel 22 gólů a v bodování Devils se vyšvihl na druhé místo. S manželkou Danou se po dramatické emigraci usídlil v...

18. října 2025

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:38

Geopark v Ralsku vrací duši místu, na které se už málem zapomnělo

Lidé museli odejít, jejich domovy se staly součástí vojenského prostoru a postupem času úplně zmizely. Místo se však znovu nadechuje. Geopark Ralsko oživuje příběhy lidí i obcí, které téměř zmizely z...

18. října 2025  7:54

Milion v igelitce za hlavu šéfa Diama. Kdo mohl chtít uplatit hejtmana Půtu a proč

Premium

Loni navštívil libereckého hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půtu starší muž. V igelitce nesl bankovky. Milion korun v hotovosti. Nabízel je výměnou za to, že hejtman skrze vliv...

18. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.