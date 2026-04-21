Jeho knihu mnozí rodiče považují za bibli. V rozhovoru pro iDNES.cz jablonecký lékař a influencer Cyril Matějka prozrazuje, proč nechce psát druhý díl, jak se do knihy dostaly méně chlapské kapitoly, proč je na Facebooku nejhorší publikum nebo jak při natáčení edukativních videí čerpá ze své divadelní kariéry.
Z udílení knižních cen Magnesia Litera 2026 jste si odnesl cenu čtenářů. Čím si vysvětlujete úspěch své publikace Děcké lékařství s podtitulem 100+ triků, jak neskončit v nemocnici?
Věřím, že jsme trefili díru na trhu. Jsem asi první nemocniční pediatr, který začal pomáhat rodičům na sociálních sítích, protože mi došla trpělivost s tím, jak mají bohužel rodiče zastaralé informace a metody. Tak jsem chtěl léčbu dětí zaktualizovat a pomoci jim. Ptají se mě na pohotovosti a v nemocnici stále dokola na podobné věci, tak jsem si řekl, že jim budu odpovídat hromadně, protože je možné, že když to zajímá jedny, tak to třeba bude zajímat víc rodičů. Takže inspirace je snadná... Jen odpovídám na to, na co se mě ptají. Často je také tristní, co koluje za mýty. Nebo o věcech, které už neděláme.
Nás na pediatrii nesmírně štve lobby mořské vody a že ji lidé zaměňují za nosní kapky. Tak jsem si z toho utahoval, ale to k ničemu nevede.