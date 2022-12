Lasvit představil unikátní pec na tvarování rozměrných skleněných tabulí

Pece podobné velikosti podle Šikoly na světě jsou, používají se na tvarování plochého skla, žádná ale nepracuje s teplotou až 1 000 stupňů Celsia, která umožňuje jeho spékání (fusing).

Zařízením postaveným na míru reaguje sklářská společnost podle Šikoly na požadavky trhu. „Zákazníci mají v současné době čím dál tím větší požadavky na to, že chtějí mít velké kusy skla, nejen plochého skla, ale i foukaného skla, trend jde do co největších kusů,“ doplnil.

Primárně je nová pec určena na fusing plochého skla, které lze také tvarovat do maximální výšky 60 centimetrů. Se skly o takových rozměrech už ale musí manipulovat jeřáb, tabule o standardní tloušťce 19 milimetrů totiž váží tunu.

Lasvit je známý hlavně velkými skleněnými plastikami a svítidly, které už 15 let dodává do celého světa. Nově nabízí také skleněné fasády, v nichž zakladatel společnosti Leon Jakimič vidí do budoucna nosný program Lasvitu.

Zájem o skleněné umělecké fasády vyvolal podle něj nečekaně úspěch nového sídla firmy v Novém Boru dokončeného v roce 2019. Areál, v němž je jedna z budov obložená skleněnými taškami, získal řadu ocenění a zvítězil také ve veřejném hlasování v soutěži o nejlepší kancelářskou budovu světa.

Do pece investoval Lasvit miliony

Nová divize Lasvitu je podle Jakimiče zaměřená právě na sklo do architektury, potřebovala ale dobré zázemí a technologie, a tak se sklárna v době, kdy řada firem šetří, rozhodla investovat několik milionů korun do pece postavené na míru potřebám výroby.

„Spojili jsme se s firmou TGK, která má know-how, a můžeme dělat nejunikátnější projekty na světě. My nejsme první firma, která kdy udělala nějakou unikátní uměleckou fasádu, ale jsme první firma, která to dělá systematicky a globálně,“ řekl Jakimič.

Výroba tak velkých skel dává podle Jakimiče firmě možnost dělat speciální projekty pro klienty, kteří mají rádi čistší design s prvky řemesla.

„Ne vždy je možné v architektuře použít maličké skleněné šindele, protože tam třeba nechtějí vidět ty hliníkové rámy, díky tomu rozměru se nám podaří eliminovat kov, který často architekti neradi vidí, a vynikne to sklo,“ dodal Jakimič.

I díky zakázkám z oblasti architektury se letos navzdory energetické krizi firmě daří a zakázky má zajištěné nejméně na další dva roky.