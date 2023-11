Socha v Liberci patří Řeporyjím, tvrdí Novotný. Podle autora šíří dezinformace

„Tato socha patří Řeporyjím, mají ji na roky zapůjčenou a autor i správce kamerového systému jim mají co vysvětlovat. Sochu zaplatila Praha 9 a bude ji moc zajímat, jak se ocitla tam, kde se ocitla,“ napsal řeporyjský starosta Pavel Novotný na Facebooku.

Ještě předtím po soše, která podle něj stojí 980 tisíc, vyhlásil na svých sociálních sítích pátrání. „Konečně jsem přišel na to, kam ji dát, ale nemohl jsem se jí dohledat,“ vysvětluje Novotný. Výsledek pátrání byl překvapivý – socha stojí před Oblastní galerií v Liberci. A to už od konce září, kdy doplnila Zahradu soch.

„Sochu máme zapůjčenou přímo od autora. Podepsali jsme smlouvu,“ vysvětluje ředitel Oblastní galerie Filip Suchomel. Ten je přesvědčen, že socha patří autorovi Čestmíru Suškovi. O její minulosti tak nepochybuje.

Jeho slova Suška potvrzuje. „Jsem vlastníkem sochy. Měla být původně umístěná na území MČ Praha 9. Vyrobil jsem ji už v roce 2019 a Praha 9 od té doby nebyla schopná najít místo, kde by měla být socha osazena,“ říká sochař.

Sochař se obrátil na advokáta

Do letošního září stála socha v jeho ateliéru. „Vyráběl jsem ji pro soukromou společnost, která ji měla na Praze 9 instalovat, ale ten proces ještě není dokončený. Peníze ještě nejsou doplacené. Všechno je podložené smlouvami, ve kterých stojí, že dokud to nebude celé doplacené, majitelem jsem já. Proto jsem ji zapůjčil galerii v Liberci. Informoval jsem o tom i starostu Prahy 9 pana (Tomáše) Portlíka.“

Podle Sušky chybovala právě Praha 9. „Pan Novotný byl podvedený MČ Praha 9. Existuje zápis z jednání, že mohou zapůjčit sochu, která není jejich, Řeporyjím,“ míní sochař, který se obrátil na svého advokáta. „Vnímám to jako šíření poplašné zprávy. Je to dezinformační kampaň. Dělá to samé co Rusové.“

Novotný má ale vlastní představu o tom, jak se socha v Liberci objevila. Nechce ale nikoho jmenovat. „Teď mě čeká řada zajímavých vyjednávání. Ale nemám v úmyslu přijet do Liberce s ještěrkou,“ dodává Novotný.

