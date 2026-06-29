Policie pátrá po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

Hledaná Esther Savigneová měla v době odchodu z domova na sobě kávové kraťasy a bílé triko s krátkým rukávem. Podle policie má velikou statnou postavu a úplně krátké vlasy. Nemá u sebe mobilní telefon ani žádné finanční prostředky.
Policie na svém webu informuje, že jmenovaná není soběstačná a venku neumí fungovat. Ráno i večer bere léky, které si sebou nevzala. Má rovněž sklony k sebepoškozování.
Žena tímto způsobem odešla z domova již čtyřikrát – třikrát roce 2024 a jednou i letos. Tehdy ji vypátrali na vlakovém nádraží v České Lípě.
Podle policistů bylo jejím oblíbeným místem v minulosti Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi. Může se tedy pohybovat nejen v okolí svého bydliště, ale také v místech více vzdálených.