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Policie pátrá po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

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  19:42
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie pátrá po 33leté ženě ze Stráže pod Ralskem, která má soudem omezenou svéprávnost. Pohřešování v pondělí oznámil její strýc, kterému byla dotyčná svěřena do péče. Žena odešla z místa bydliště ve 12:00 hodin a do současné doby se nevrátila. Policie vybízí veřejnost k poskytnutí jakékoliv informace o jejím pobytu či výskytu.

Hledaná Esther Savigneová měla v době odchodu z domova na sobě kávové kraťasy a bílé triko s krátkým rukávem. Podle policie má velikou statnou postavu a úplně krátké vlasy. Nemá u sebe mobilní telefon ani žádné finanční prostředky.

Policie na svém webu informuje, že jmenovaná není soběstačná a venku neumí fungovat. Ráno i večer bere léky, které si sebou nevzala. Má rovněž sklony k sebepoškozování.

Žena tímto způsobem odešla z domova již čtyřikrát – třikrát roce 2024 a jednou i letos. Tehdy ji vypátrali na vlakovém nádraží v České Lípě.

Podle policistů bylo jejím oblíbeným místem v minulosti Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi. Může se tedy pohybovat nejen v okolí svého bydliště, ale také v místech více vzdálených.

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Policie pátrá po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

ilustrační snímek

Policie pátrá po 33leté ženě ze Stráže pod Ralskem, která má soudem omezenou svéprávnost. Pohřešování v pondělí oznámil její strýc, kterému byla dotyčná svěřena do péče. Žena odešla z místa bydliště...

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