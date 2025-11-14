Policie pátrá po mladém muži z Jablonce, zdobí ho výrazné tetování

  14:00
Policisté vyhlásili pátrání po třicetiletém Danielu Knapovi z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry ale v poslední době bydlí v Brandýse nad Labem. Právě tam ho před týdnem viděli naposledy. Muž má výrazná tetování na několika částech těla.

Policie pátrá po Danielu Knapovi. | foto: Policie ČR

Policisté pátrají po Knapovi od středy 12. listopadu. Knap je 183 centimetrů vysoký, vypadá na 30 až 35 let, je hubené postavy, má světlé rovné vlasy a je částečně zarostlý.

Jeho tělo zdobí tetování na hrudníku, prsou, ramenech, předloktí či lýtku. Není nebezpečný, ozbrojený ani nemá nakažlivou nemoc.

Po muži pátrá i jeho sestra Nicola Knapová. „Doma nechal telefon, hodinky, všechny osobní věci a za zvláštních okolností opustil byt,“ uvedla Knapová v příspěvku na Facebooku s tím, že Knap pracuje v Mladé Boleslavi.

„Brácho, vrať se prosím. Čekáme, že se ozveš. Nemůžu spát, mám o tebe hrozný strach. Všechno bude v pořádku. Jen se vrať domů,“ dodala Knapová.

